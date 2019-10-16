Правоохранители задержали бывшего замглавы администрации Ижевска и экс-начальника департамента горхозяйства Севастополя Михаила Тарасова

Правоохранительные органы задержали бывшего главу департамента городского хозяйства Севастополя, экс-заместителя главы администрации Ижевска Михаила Тарасова, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Южного федерального округа.

«Тарасов задержан в рамках уголовного дела. Проводятся необходимые следственные действия»,— сказал собеседник агентства. Он не уточнил, по какому именно уголовному делу проходит Тарасов.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

Михаил Тарасов покинул пост начальника департамента городского хозяйства Севастополя в начале октября 2019 года. С февраля 2016 года по сентябрь 2017 года он занимал должность заместителя главы администрации Ижевска. До этого он почти семь лет возглавлял управление благоустройства и транспорта администрации столицы Удмуртии.