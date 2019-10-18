«Ведомости»: «Мечел» хочет вернуть половину вложенных в завод в Донбассе денег

«Мечел» Игоря Зюзина попросил вице-премьера Дмитрия Козака помочь вернуть 50% средств, вложенных компанией в Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ), сообщает газета «Ведомости». Завод прекратил работу из-за вооруженного конфликта на Украине. «Мечел» также попросил о реструктуризации своих кредитов, полученных в госбанках.

«Ведомости» ссылаются на копию письма, которое Игорь Зюзин отправил вице-премьеру летом. Подлинность документа изданию подтвердили два источника, близких к разным кредиторам «Мечела». Компания получила ДЭМЗ в 2009 году по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»). Через два года «Мечел» выкупил завод за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке. Компания обязалась выплачивать долг равными долями ежемесячно до 2018 года. В развитие и модернизацию ДЭМЗ «Мечел» вложил около 1 млрд руб. В 2012-м производство на заводе остановили.

Возобновить работу ДЭМЗ не смог из-за начавшегося в апреле 2014 года вооруженного конфликта на востоке Украины, объяснил в письме господин Зюзин. Летом 2016 года контроль над заводом получили власти самопровозглашенной Донецкой народной республики. Тем не менее «Мечел» продолжил выплаты Альфа-банку вплоть до февраля 2019-го, отметил Игорь Зюзин.

Сейчас «Мечел» находится в процессе реструктуризации кредитов перед ВТБ, Сбербанком и Газпромбанком, и операционного денежного потока компании хватит только на уплату процентов. Владелец «Мечела» попросил Дмитрия Козака помочь «в возврате 50% вложенных в ДЭМЗ средств (18 млрд руб.)», которые компания обещает направить на погашение долгов. Господин Зюзин также просит о реструктуризации кредитов на 340 млрд руб. сроком на шесть лет с грейс-периодом четыре года.

Представители Дмитрия Козака, «Мечела», ВТБ и Сбербанка отказались от комментариев. Представители Альфа-банка и Газпромбанка пока никак не прокомментировали информацию.

Подробнее о кредитах «Мечела» читайте в публикации “Ъ”.