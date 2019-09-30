«Мечел» принял оферту по Эльге

«Мечел» принял обязательную оферту и заявил о готовности выкупить 34% Эльгинского проекта у Газпромбанка, стоимость которой аналитики оценивают в 41 млрд руб. Это означает возникновение юридической обязанности группы «Мечел» выкупить у ГПБ долю в Эльге, несмотря на высокую кредитную нагрузку. Одновременно в ФАС находится ходатайство «А-Проперти» Альберта Авдоляна о приобретении находящейся на балансе Газпромбанка доли в 49%. За счет каких средств «Мечел» планирует выполнять оферту, неясно — на конец июня у компании было на счетах 2,8 млрд руб., и вряд ли крупнейшие банки одобрят новые кредиты «Мечелу».

«Мечел» согласился выкупить у Газпромбанка 34% из принадлежащих банку 49% в Эльгинском месторождении, приняв обязательную оферту. «Мы официально подтверждаем, что Газпромбанком от компании группы "Мечел" получен акцепт обязательной оферты о выкупе части (34%) принадлежащего Газпромбанку пакета в Эльгинском угольном месторождении, что означает возникновение юридической обязанности компании группы "Мечел" выкупить у ГПБ долю в Эльге»,— сообщил “Ъ” представитель ГПБ. Напомним, банку принадлежат доли в «Эльга-дорога», «Мечел Транс Восток» и «Эльгауголь», которые занимаются реализацией проекта. В «Мечеле» подтвердили принятие оферты. Запасы Эльгинского месторождения коксующегося угля составляют 2,2 млрд тонн по JORC. Добыча ведется с 2011 года.

В конце августа стало известно, что компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна подала в ФАС ходатайство о приобретении находящейся на балансе Газпромбанка доли в 49% Эльгинского угольного проекта «Мечела» Игоря Зюзина.

Представители «А-Проперти» назвали приобретение доли логичным шагом, компания планирует «активно» включиться в дальнейшее развитие Эльги.

Сбербанк сообщал, что «Мечел» просит перенести сроки погашения подавляющей части своих долгов на 2024–2026 годы. Согласно текущим условиям, компания должна начать их гасить уже в 2020 году. Теперь Сбербанк ждет подтверждения от других крупнейших кредиторов компании — ВТБ и Газпромбанка — относительно их готовности предоставить аналогичные условия реструктуризации. В Газпромбанке заявляют, что официальных предложений «Мечела» не видели. При этом в «Мечеле» заявляли, что не намерены продавать активы, в том числе Эльгинское месторождение, ради погашения кредитов.

Аналитики «Атона» считают, что «Мечел», вероятно, продаст остающуюся у него долю в 51% в Эльгинском угольном комплексе и, вероятно, госбанкам, которые сейчас имеют большое влияние на компанию ввиду продолжающихся переговоров о реструктуризации ее долга. Стоимость доли «Мечела» в Эльге может составить около 68 млрд руб., включая 20-процентную премию за контроль. Исходя из условий пут-опциона с Газпромбанком, весь Эльгинский комплекс оценивается приблизительно в 120 млрд руб., говорится в отчете. А стоимость доли ГПБ оценивается в 49,6 млрд руб. За счет каких средств «Мечел» планирует выкупать долю в Эльге, неясно — на конец июня у компании было на счетах 2,8 млрд руб.

Евгений Зайнуллин