Из свежей почты

Рамазан Успанов, 8 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, задержка развития, требуется лечение. 172 430 руб.

Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Телезрители ГТРК «Лотос» соберут 27 тыс. руб.

Рамазан родился в срок, врачи говорили, что он здоров. А дома сын все время кричал, отказывался от еды, и, как-то переодевая его, я обнаружила кровь в подгузнике. Малыша забрали в больницу и прооперировали — устранили непроходимость кишечника. В три месяца у Рамазана начались судороги. Лечение не помогало, сыну поставили диагнозы — эпилепсия и ДЦП, запретили реабилитацию. Очень надеемся на помощь специалистов Института медтехнологий (ИМТ, Москва), но оплатить лечение мы не в силах. Помогите нам! Алина Успанова, Астраханская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Рамазана необходимо госпитализировать. Надо нормализовать тонус мышц, развить координацию движений и речь мальчика».

Таня Шамарова, 15 лет, деформация грудной клетки, правосторонний грудной сколиоз, спасет операция. 263 682 руб.

Внимание! Цена операции 412 682 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Мурман» соберут 49 тыс. руб.

В семь лет Таня стала сильно сутулиться. Искривление становилось все заметнее, ребра деформировались. Мы повезли дочку в Новосибирск, в НИИ травматологии и ортопедии. Ее взяли на учет и рекомендовали занятия ЛФК, но ничего не помогало. Сейчас Таня активно растет, и искривление усиливается, дочке стало трудно дышать, часто болит спина. Врачи говорят о необходимости операции по установке металлических пластин, которые зафиксируют позвоночник и грудную клетку в правильном положении. Но операция платная и дорогая, у нас таких денег нет. Помогите! Светлана Шаманаева, Мурманская область

Заведующий центром детской ортопедии и вертебрологии АНО «Клиника НИИТО» Василий Суздалов (Новосибирск): «У Тани прогрессирующая деформация грудной клетки, нарушение работы сердца и легких. Необходима операция».

Ваня Гаврилюк, 1 месяц, врожденная двусторонняя косолапость, требуется лечение по методу Понсети. 120 440 руб.

Внимание! Цена лечения 153 440 руб. Телезрители ГТРК «Регион-Тюмень» соберут 33 тыс. руб.

Ваня родился здоровым, но обе стопы у него подвернуты внутрь. Мы обратились к ортопеду, он направил нас в профильную клинику, где успешно лечат детей с таким диагнозом. Доктор рекомендовал лечение по методу Понсети, и начать его надо как можно раньше, пока стопы у малыша пластичные и легче поддаются воздействию. Мы вынуждены просить помощи в оплате этого лечения — живем на скромную зарплату мужа. Юлия Гаврилюк, Тюменская область

Травматолог-ортопед Международной клиники восстановительной ортопедии Антон Смирных (Тюмень): «Методом Понсети, сочетая этапные гипсования со щадящей хирургией, мы выведем стопы Вани в правильное положение, и мальчик будет нормально развиваться, вовремя научится ходить».

Артем Медведев, 13 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 241 656 руб.

Внимание! Цена лечения 532 656 руб. Группа компаний «О’КЕЙ» внесла 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 41 тыс. руб.

Первый перелом у Артема случился в пять лет: он упал и сломал ногу. Через полгода — новый перелом в том же месте, только сняли гипс — сломал руку. А в десятилетнем возрасте сын упал и сломал позвоночник, месяц лежал неподвижно. Тогда врачи и заподозрили у Артема несовершенный остеогенез. Местные специалисты не знали, как его лечить. Я узнала, что в клинике Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) помогают «стеклянным» детям. С сентября 2017 года Артем проходит здесь лечение. Сначала мы сами его оплачивали, потом Русфонд стал помогать. Спасибо всем, кто откликнулся! Лечение надо продолжить, а денег нет. Помогите, пожалуйста! Роза Сафонова, Волгоградская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Федор Катасонов: «У Артема нетяжелая форма болезни. Лечение препаратом памидронат и реабилитация помогут поставить мальчика на ноги».

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