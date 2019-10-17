Черногория сообщила о победе в суде по иску Дерипаски на €600 млн

Международный арбитражный суд признал, что двустороннее соглашение о защите иностранных инвестиций, заключенное между Союзной Республикой Югославией и Российской Федерацией, не применимо к Черногории. На этом основании суд отказался удовлетворить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски о взыскании компенсации €600 млн, сообщает Министерство экономики Черногории. Суд также постановил, взыскать с господина Дерипаски все судебные расходы.

Речь идет об иске в Постоянный третейский суд в Гааге от 2016 года. Спор касается алюминиевого комбината Kombinat Aluminijuma Podgorica (KAP) и бокситового рудника Rudnici Boksita Niksic (RBN), которые господин Дерипаска приобрел в 2005 году. В 2013 году правительство Черногории инициировало банкротство KAP. Российский бизнесмен потребовал компенсации за незаконное присвоение инвестиций. В своем иске он ссылался на подписанное в 1995 году соглашение между правительствами России и Югославии.

Представитель Олега Дерипаски назвал решение суда ошибочным, сообщает РБК. По его словам, решение основано на том, что Черногория якобы не является правопреемником Союза Сербии и Черногории и потому не должна отвечать по своим обязательствам, предусмотренным договором о защите инвестиций с Российской Федерацией.

Союзная Республика Югославия была создана в 1992 году после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии и включала в себя две республики — Сербию и Черногорию. В феврале 2003 года Союзная Республика Югославия была переименована в Государственный Союз Сербии и Черногории. Он уравнял в правах Сербию и Черногорию. В мае 2006 года по результатам референдума Черногория была преобразована в независимое государство, после чего Союзная Республика Югославия прекратила свое существование.

Подробнее о споре читайте в материале “Ъ” «Олег Дерипаска сам пойдет в суд».