Осинские депутаты предусмотрели возможность выбора главы без участия краевых властей

Депутаты думы Осинского городского округа вновь изменили положение о конкурсе по отбору главы городского округа. Состав конкурсной комиссии был расширен с 8 до 12 человек (6 представителей от муниципалитета и столько же от краевых властей). Но при этом, заседание комиссии будет считаться правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов комиссии, включая председателя, спикера думы Михаила Алатырева, обладающего правом решающего голоса. Таким образом, депутаты смогут отобрать кандидатуры на пост главы самостоятельно без участия краевых властей. На внеочередном заседании думы 15 октября поправку поддержали 8 депутатов, против высказались пятеро.

Ранее депутаты изменили типовое положение о конкурсе, предложенное администрацией губернатора Пермского края. В отличие от типового варианта документа, положение, принятое депутатами, предусматривает, что комиссию возглавляет не руководитель администрации губернатора Пермского края, а представитель думы.

Собеседник, близкий к краевым властям рассказал "Ъ-Прикамье", что решение о направлении их представителей в конкурсную комиссию не принято. «Депутаты до сих не могут определиться с положением, постоянно его правят, тем самым задерживая проведение конкурса», - заявил источник.