Дефицит приводят к нулю

Правительство Нижегородской области сверстало проект регионального бюджета на 2019 год и на прогнозный период 2021/22 годов. Пока запланировано, что все три года расходы бюджета будут равны его доходам. При этом будет увеличен объем финансовой помощи из областного бюджета муниципалитетам, чтобы органы МСУ были более самостоятельны и не перекладывали свою ответственность на госвласть. В «нулевом чтении» проект бюджета обсудили с депутатами областного парламента, которые ждут первого и второго чтения, чтобы обсудить поправки более детально.

Проект бюджета Нижегородской области на 2020 год и на прогнозный период 2021/22 предполагает увеличение размеров нецелевой финансовой помощи муниципалитетам со стороны регионального бюджета. Об этом на заседании правительства Нижегородской области заявила глава нижегородского минфина Ольга Сулима, представив общие данные о параметрах и структуре бюджета. По словам министра, доходная и расходная части областного бюджета на 2020 год составят 157,4 млрд руб., на 2021 год — 165,8 млрд руб., на 2022 год — 172,4 млрд руб. В трехлетнем горизонте бюджет сверстан бездефицитным. Проект бюджета сформирован на основании прогноза социально-экономического развития региона на 2020–2022 годы, итогов исполнения бюджета за 2018 год и за истекший период текущего года. Ольга Сулима пообещала, что бюджетная политика регионального правительства будет направлена на формирование реалистичного прогноза поступления доходов и проведение взвешенной долговой политики. Также региональные власти постараются не допускать возникновения новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками.

Объем налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в 2020 году должен составить 151,4 млрд руб., что на 11,2% превышает первоначальный план 2019 года и на 7,5% выше уточненного плана в текущем году. Основные поступления налоговых доходов будут сформированы за счет налога на доходы физических лиц (52,3 млрд руб.), налога на прибыль организаций (51,3 млрд руб.), налога на имущество организаций (11,5 млрд руб.) и акцизов на ликеро-водочную продукцию (10,6 млрд руб.). Неналоговые доходы составят 3,1 млрд руб. Безвозмездные нецелевые поступления из федерального бюджета запланированы в объеме 5,9 млрд руб.

При формировании доходов учтены потери от предоставления дополнительных налоговых льгот, предусмотренных региональным законодательством, в объеме 2 млрд руб.», — отметила госпожа Сулима.





Формирование расходной части бюджета проходило на основе 34-х госпрограмм. Наибольший объем средств будет направлен на реализацию программы развития образования — 41 млрд руб. По 24,9 млрд руб. запланировано на программы социальной поддержки и здравоохранения, по 18,9 млрд руб.— на программы развития транспортной системы и управления государственными финансами. На развитие физкультуры и массового спорта запланировано 4,9 млрд руб., на поддержку АПК — 3,6 млрд руб. Еще 2,5 млрд руб. планируется направить на развитие культуры и туризма. В эту сумму, в частности, включены затраты на подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода и 75-летия Победы ВОВ. Государственный долг Нижегородской области к концу 2020 года, по прогнозам, составит 75 млрд руб., или 49% от общего объема налоговых и неналоговых доходов. Межбюджетные трансферты рассчитаны с ростом в 2019 году на 12,7% и составят 13,9 млрд руб.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что с 2020 года кроме увеличения объемов межбюджетных трансфертов районам дополнительно будут выделены средства от перераспределения налогов, взимаемых в рамках упрощенной системы налогообложения (УСН). Теперь 20% этих налогов будут оставаться в местных бюджетах (прогноз 1,9 млрд дополнительных доходов на все муниципалитеты). Кроме того, на уровень области планируется переподчинить некоторые социальные учреждения: коррекционные школы, часть спортивных школ и МФЦ. «У муниципалитета снизятся затраты по этим статьям расходов. При этом размеры выделяемых межбюджетных трансфертов снижаться не будут», — уточнил губернатор. По его словам, «эти решения принимались тяжело, но стратегически это правильно».

Как пояснил Глеб Никитин, это нужно, чтобы дать муниципальным районам и городским округам больше финансовой самостоятельности, но и больше ответственности перед жителями за результаты работы. «Зачастую мы видим ситуацию, когда главы МСУ пытаются умывать руки, показывая пальцем наверх и заявляя о том, что проблема должна решаться где-то в другом месте», — заявил губернатор.

По словам вице-спикера областного заксобрания Владислава Егорова, проект областного бюджета был рассмотрен нижегородскими депутатами в «нулевом чтении». Обсуждались расходы в сфере здравоохранения, индексация которых оказалась ниже уровня инфляции, вопросы перехода на модельные бюджеты, увеличение финансирования муниципальных дорожных фондов и капитального ремонта школ.

Пока нам представили только общие цифры. Ждем, когда бюджет будет внесен на рассмотрение заксобрания, чтобы обсудить все эти вопросы в первом и втором чтении», — отметил депутат.





Внести бюджет на рассмотрение депутатов в правительстве обещают до 25 октября. В первом чтении проект будет в ноябре 2019 года, а второе чтение пройдет в начале декабря.

Андрей Репин