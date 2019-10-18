Дядю Федора отправят в школу

«Союзмультфильм» начнет продавать детским садам и школам образовательные программы и наборы инвентаря с персонажами мультфильмов. Студия планирует зарабатывать на этом до 5% своей выручки в перспективе трех-пяти лет. Конкуренция на рынке дополнительного образования для детских садов и младших школьников уже высока, но крупных игроков на нем пока нет, и киностудия может занять на нем место за счет господдержки, полагают эксперты.

«Союзмультфильм» планирует выйти на рынок дополнительного образования, создавая программы с героями мультфильмов для детских садов и школ, рассказала “Ъ” председатель правления киностудии Юлиана Слащева. По ее словам, студия уже создала две образовательные программы: «Технология развития социально-коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста» на основе образов мультсериала «Простоквашино» (уже проходит апробацию в 150 московских школах) и направленная на развитие эмоционального интеллекта программа с персонажами мультфильма «Монсики», которая пока готовится к внедрению. Расходы по тестированию программы «Простоквашино» взял на себя департамент образования Москвы, уточнила госпожа Слащева. В департаменте на запрос “Ъ” оперативно не ответили.

Эти и другие технологии, которые разрабатывает «Союзмультфильм», планируется монетизировать через приобретение программ и брендированного инвентаря школами и детскими садами, студия будет обучать педагогов по ним работать, говорит Юлиана Слащева. По ее словам, «Союзмультфильм» также планирует запустить партнерскую программу с производителями детского инвентаря (раскрасок, пластилина и др.) и получать часть доходов в образовательном направлении от продажи лицензий. По прогнозу госпожи Слащевой, через три-пять лет это направление будет составлять до 5% выручки компании. В 2018 году выручка «Союзмультфильма» без учета субсидий составляла 194 млн руб., в 2019-м ожидается 220 млн руб.

Рынок дополнительного дошкольного образования в России не так велик: он имеет потенциал в десятки раз меньше, чем аналогичный школьный рынок, который оценивается в 200 млрд руб. в год, отмечает основатель онлайн-школы «Фоксфорд» Алексей Половинкин. Объем рынка для младших школьников, на который выходит «Союзмультфильм», сейчас может измеряться максимум несколькими сотнями миллионов рублей в год, считает гендиректор акселератора образовательных стартапов Ed2 Наталья Царевская-Дякина. «Рынок растет за счет прихода новых игроков и национальных проектов. Если сделать серию программ, расширить темы и сюжеты, можно будет заработать несколько десятков миллионов рублей»,— прогнозирует она.

С точки зрения выручки идея перспективна, согласен основатель разработчика образовательного комплекса «Роббо» Павел Фролов. Спрос на программы дополнительного образования и раннего развития высок, в том числе в связи с последствиями всплеска рождаемости в 2008–2016 годах, при этом на растущем рынке проще запустить новый проект и обеспечить стабильный денежный поток, рассуждает он.

Крупных игроков в этом сегменте все еще нет, так что у киностудии есть шансы занять лидирующие позиции, полагает руководитель акселератора «Нетология-групп» Татьяна Курюкова. Преимуществами «Союзмультфильма» могут стать узнаваемость киностудии в России и государственная поддержка, указывает она. Административный ресурс может помочь, считает Наталья Царевская-Дякина, но на свободном рынке, где уже есть много предложений по развитию у детей soft skills (комплекс неспециализированных навыков), «тяжело будет даже такому мейджору, как "Союзмультфильм"».

Валерия Лебедева