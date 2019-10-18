Госкомпаниям освежат память

Разработчик IT-оборудования Kraftway планирует вывести на рынок собственный твердотельный накопитель информации (SSD) и локализовать в России производство микросхем для него. Компания надеется, что продукт получит статус отечественного, что даст преференции в госзакупках. Участники рынка допускают, что российские SSD могут быть востребованы в рамках «закона Яровой» или в госструктурах, но не в потребительском сегменте.

Kraftway разработала микросхему дискового контроллера и прототип отечественного SSD (имеют меньший размер по сравнению с традиционными жесткими дисками HDD), сообщили в компании. Микросхема будет производиться в Тайване на фабрике TSMC, первая партия поступит в начале декабря. В ней будет использоваться память компаний Мicron и Toshiba, производство которой локализовано в Гусеве на площадке GS Nanotech (входит в GS Group). В GS Group подтвердили факт сотрудничества.

Проект реализован в рамках госконтракта, заключенного между Kraftway и Минпромторгом в 2016 году. По контракту компания получила субсидию в 325,6 млн руб., фактические затраты на реализацию составили 850 млн руб., утверждают в Kraftway. Дополнительное финансирование осуществлялось за счет собственных средств Kraftway, сообщил “Ъ” ее президент Алексей Кравцов.

В 2020 году компания планирует произвести на базе своего контроллера 10 тыс. SSD емкостью от 512 Гб до 2 Тб на заводе в Обнинске.

О начале массового производства первых российских SSD GS Group объявила в ноябре 2018 года. Но в них используется контроллер иностранного производства, отмечает представитель Kraftway. По его мнению, первым российским SSD можно назвать именно разработку Kraftway.

Получение SSD статуса отечественного продукта позволит получить ценовую преференцию в 30% на госзакупках, отмечает Алексей Кравцов. Если будет работать режим преференций, проект должен окупиться в течение четырех лет, рассчитывает он. По мнению господина Кравцова, устройство может быть использовано в системах, которые обрабатывают большие объемы персональных данных,— например, в МВД и Пенсионном фонде. Возможно, SSD будет востребован для реализации требований «закона Яровой» в городах, где число абонентов операторов связи не превышает нескольких сотен тысяч, не исключает он. Для «закона Яровой» может подойти и перспективная разработка компании — SSD на 16 Тб, создание которого запланировано в 2019–2024 годах, полагает господин Кравцов. Стоимость этого проекта с учетом субсидии Минпромторга составляет 1,15 млрд руб.

Официальных требований закупать отечественные SSD нет, но даже без этого потенциал продаж есть, например для того же «закона Яровой», полагает менеджер продуктового маркетинга «Т-Платформы» Дмитрий Турсин. Отечественные накопители могут быть использованы в проектах российских IT-поставщиков, включая «Депо Электроникс», «Аквариус» и саму Kraftway, отмечает представитель КРОК. Свои требования к закупке отечественного оборудования есть у ряда клиентов, говорит он. В потребительском же сегменте, добавляет старший менеджер департамента «Комплектующие» компании «Марвел-Дистрибуция» Дмитрий Спорыхин, отечественным разработчикам SSD будет очень сложно или почти невозможно конкурировать с зарубежными.

Владислав Новый