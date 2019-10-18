Вербовка получила авиационные корни

Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге допросил одного из главных фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова. В суде он заявил, что общался с вербовщиком Ахматом, однако исключительно по работе — тот был его партнером по продаже авиабилетов. Аброр Азимов, как и большинство обвиняемых, заявил о давлении на стадии следствия.

Вчера тройка судей Второго Западного окружного военного суда провела допрос последнего из обвиняемых в подготовке теракта в петербургском метрополитене, произошедшего в апреле 2017 года. Аброра Азимова следствие считает одним из главных фигурантов — при задержании он рассказывал, что знаком со смертником Акбаржоном Джалиловым. Согласно обвинительному заключению братья Аброр и Акрам Азимовы отвечали за изготовление, перевозку и хранение взрывных устройств. В суде Аброр Азимов заявил, что показания на стадии следствия он дал под давлением. «Когда сказал, что не знаю этого человека (Акбаржона Джалилова.— “Ъ”), ощутил нестерпимую боль. Начали бить меня по голове… Я подумал, если я скажу, что знаю его, они перестанут меня мучить»,— рассказывал он в суде. Два года назад обвиняемый уже подавал в Главное военное следственное управление Следственного комитета жалобу на пытки.

При этом Аброр Азимов заявил, что действительно был знаком с Ахматом, которого следствие считает вербовщиком террористов. В материалах уголовного дела указано, что Ахмат руководил петербургской террористической ячейкой из-за границы. По словам Азимова, он познакомился с предполагаемым вербовщиком в 2014 году, когда подрабатывал в Интернете. Помимо основной работы в общепите обвиняемый занимался перепродажей авиабилетов со скидкой 20 процентов. «Я не знал, что он член террористической группировки. Ахмат ничего через меня не заказывал, был моим партнером по продаже»,— уточнял Азимов в суде. О знакомстве вербовщика со смертником Джалиловым обвиняемый также не знал, а про теракт, по его словам, он узнал из СМИ.

Показания в суде дали все 11 обвиняемых. Большинство из них заявили о давлении при расследовании уголовного дела, а братья Азимовы и Мухаммадюсуп Эрматов заявили о содержании в «секретной тюрьме» ФСБ весной 2017 года. История получила гласность после того, как Эрматов рассказал о пытках членам петербургской Общественной наблюдательной комиссии. Аналогичный разговор правозащитников с Аброром Азимовым 20 апреля был прерван сотрудниками СИЗО «Кресты». Признать эти действия незаконными членам ОНК через суд не удалось.

Как сообщал “Ъ”, взрыв в Петербургском метрополитене произошел два года назад 3 апреля в третьем вагоне электропоезда, двигавшегося от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту». В результате взрыва 15 человек погибли, а 67 получили ранения различной степени тяжести. Дело на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге слушается тройкой судей уже полгода.

Марина Царева