У генерала повысилось давление от полковников

Как стало известно “Ъ”, начальнику войск связи генерал-полковнику Халилу Арсланову, одновременно являющемуся заместителем начальника Генерального штаба, предъявили обвинение в причастности к хищению 2,2 млрд руб. В ближайшее время следствие планирует через суд отстранить его от должности, а для погашения ущерба арестовать имущество военнослужащего.

По данным источников “Ъ”, следственные действия с генерал-полковником Арслановым были проведены в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка, в который он попал вскоре после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Соответствующие постановления в главном военном следственном управлении Следственного комитета России (ГВСУ СКР) были вынесены 8–9 октября в отношении не только Халила Арсланова, но и начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления (УЗС ТОСУ) ВС РФ полковника Павла Кутахова (см. “Ъ” от 12 октября). Офицера в третьем поколении (его дед был маршалом, а отец — генерал-лейтенантом) Кутахова по ходатайству ГВСУ СКР арестовал 235-й гарнизонный военный суд. В свою очередь, генералу Арсланову, которого допрашивали полковники ГВСУ СКР и военной контрразведки, стало плохо, поэтому вместо суда и СИЗО он оказался в госпитале.

Источники “Ъ” утверждают, что генерал-полковника госпитализировали с признаками гипертонического криза.

Причем компанию в палате Халилу Арсланову вскоре составила его супруга, в присутствии которой, а также адвоката ему с разрешения врачей и предъявили обвинение.

Пока, по данным “Ъ”, генерал-полковнику Арсланову и полковнику Кутахову инкриминируются хищения, выявленные в рамках расследования уголовного дела в отношении бывших топ-менеджеров АО «Воентелеком». ГВСУ СКР установило, что в 2013–2017 годах в ходе реализации госконтрактов по оснащению войск цифровым телекоммуникационным оборудованием и оказанию услуг по его модернизации тогдашним гендиректором АО Александром Давыдовым с сообщниками было похищено 460 млн руб. Проверив исполнение других контрактов с военным ведомством, участники расследования с помощью экспертиз установили, что войска вместо российских разработок получали сделанную в КНР спецтехнику, на которой просто заменялись этикетки. В итоге следствие пришло к выводу, что похитили злоумышленники не менее 2,2 млрд руб.

Отметим, что все пятеро фигурантов расследования признали свою вину, дав показания друг на друга. Одним из фигурантов, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве с военной прокуратурой, стал бывший начальник 1-го управления главного управления связи (ГУС) Минобороны генерал-майор Александр Оглоблин. По некоторым данным, о причастности к хищениям генерал-полковника Арсланова и полковника Кутахова (УЗС ТОСУ ВС РФ выполняет функции государственного заказчика в части разработки, закупки, модернизации и ремонта вооружения, военной и специальной техники прежде всего в интересах главного управления связи ВС РФ) следствию и контрразведке могло стать известно из показаний генерала Оглоблина. Очевидно, подтвердил их и предприниматель Давыдов, который последним из «сделочников» покинул СИЗО.

По данным источников “Ъ”, расследование только эпизодами, связанными с хищениями 2,2 млрд руб., очевидно, не ограничится.

Сейчас проводится проверка, связанная с предполагаемыми махинациями при поставках в войска радиостанций шестого поколения «Азарт» (радиус действия — 18 км). Радиостанции, выпускаемые зеленоградским АО «НПО "Ангстрем"» и АО «Ярославский радиозавод», поступают в вооруженные силы с 2014 года. Однако по информации, которая проверяется следствием и военной контрразведкой, при суммарном объеме закупок в 18 млрд руб. могло быть похищено 6,5 млрд благодаря искусственному завышению стоимости станций и увеличению их потребности в ВС.

Генерал и полковник свою вину не признали. Доказать ее следствие планирует с помощью целого ряда экспертиз, уже назначенных в рамках расследования. По некоторым данным, в ГВСУ СКР в ближайшее время собираются обратиться в суд с тем, чтобы отстранить обоих фигурантов от занимаемых ими должностей на период расследования, а кроме того, арестовать их активы для возмещения ущерба по уголовному делу. В самом Следственном комитете не стали комментировать это дело.

Олег Рубникович, Николай Сергеев