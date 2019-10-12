Причинно-подследственные связи

Как стало известно “Ъ”, возбуждено уголовное дело о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ. В рамках его расследования арестовали начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахова. С начальника Главного управления связи генерал-полковника Халила Арсланова была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. О махинациях военная контрразведка узнала из показаний фигуранта нескольких уголовных дел экс-гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.

По данным источников “Ъ”, полковник Кутахов был задержан сотрудниками департамента военной контрразведки ФСБ. 10 октября контрразведчики доставили его в 235-й гарнизонный военный суд (ГВС), где судья Олег Шишов рассмотрел ходатайство Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) Евгения Потапова о его аресте. В ходе разбирательства было отмечено, что офицер подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), за которое ему грозит до десяти лет заключения, а в силу занимаемой должности он может оказать давление на свидетелей, которыми являются сотрудники управления заказов.

Защита, в свою очередь, предлагала ограничиться домашним арестом, отмечая, что полковник, возглавляющий управление с 2014 года, имеет безупречную репутацию и заслуги перед государством и вооруженными силами. Об этом, в частности, свидетельствуют медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и медали «За отличие в военной службе» всех трех степеней, которыми он был награжден. Отдельно подчеркивалось, что полковник Кутахов — из известной военной семьи. Его дед, дважды Герой Советского Союза главный маршал авиации Павел Кутахов, на протяжении 15 лет (1969–1984) был главнокомандующим военно-воздушными силами СССР, а отец — генерал-лейтенант Владимир Кутахов — служил заместителем начальника Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Суд отправил Павла Кутахова-младшего под арест — ближайшие два месяца он должен провести в спецблоке СИЗО «Медведь».

Управление заказов по совершенствованию технической основы системы управления вооруженными силами (УЗС ТОСУ ВС РФ) выполняет функции государственного заказчика в части разработки, закупки, модернизации и ремонта вооружения, военной и специальной техники в интересах Главного управления связи ВС РФ, 8-го, 9-го и специального оперативно-технического управлений Генштаба. Вменяемые полковнику Кутахову деяния связаны с поставками спецсвязи. По предварительным данным, речь идет о контракте на 800 млн руб., с которого откат, полученный главой УЗС ТОСУ ВС РФ, мог составить около 30 млн руб. В материалах дела упоминается и начальник Главного управления связи генерал-полковник Халил Арсланов, для ведомства которого, по версии следствия, спецтехника могла поставляться по завышенным ценам. Судя по данным, опубликованным на сайте 235-го ГВС, мера пресечения для генерала судом не избиралась. При этом, как сообщили “Ъ” два источника, знакомых с ситуацией, следователь Потапов взял с генерала подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По данным источников “Ъ”, близких к следствию, громкое расследование стало результатом досудебных соглашений о сотрудничестве, которые с Главной военной прокуратурой заключили экс-гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов и его предполагаемые подельники.

Господин Давыдов, его подчиненные Дмитрий Семилетов и Олег Савицкий, а также гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина были арестованы в конце 2017 года и также обвинены ГВСУ СКР в хищении около 500 млн руб. в ходе реализации госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью. Потом в деле появилось еще несколько эпизодов, и сейчас предполагаемый ущерб составляет почти 1 млрд руб. По версии следствия, обвиняемые поставляли заказчику вместо дорогих российских аппаратов дешевые китайские аналоги с переклеенными этикетками. Преступления совершались с 2013 по 2015 год. Еще одним обвиняемым в рамках этого дела в апреле прошлого года стал бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны Александр Оглоблин. Именно он выступал от имени заказчика со стороны военного ведомства во взаимоотношениях с генподрядчиком проектных и монтажных работ в лице АО «Воентелеком». В итоге все фигуранты расследования признали свою вину. Вначале подчиненные господина Давыдова дали показания на него и генерала Оглоблина. Потом со следствием решили сотрудничать высокопоставленные фигуранты расследования, которым для освобождения пришлось рассказать о махинациях, неизвестных следствию. Их адвокаты для комментариев вчера доступны не были.

Юрий Сенаторов, Николай Сергеев