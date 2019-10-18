Судья не разглядела грязи в выборах Кандидаты в муниципалы не могут оспорить нарушения на избирательных участках

Приморский районный суд Санкт-Петербурга 16 октября отказал в удовлетворении иска кандидату в муниципальные депутаты Дмитрию Лысову. Он требовал отменить результаты выборов на участке № 1901 в муниципалитете «Юнтолово». Во время продолжительного судебного заседания были заслушаны двое свидетелей, а также просмотрена видеозапись с участка. Господин Лысов заявил “Ъ”, что намерен оспорить решение суда после того, как он получит мотивировочную часть решения.

Дмитрий Лысов баллотировался в совет МО «Юнтолово» (Приморский район) в качестве самовыдвиженца. При этом он является членом партии «Яблоко» и был поддержан ею на выборах. От партии он не был выдвинут «по политическим соображениям», благодаря чему не встретил препятствий при подаче документов.

Проблемы начались позднее, когда он собрал подписи. По словам кандидата, тех граждан, которые отдали за его выдвижение свои подписи, опрашивали, чтобы проверить, действительно ли они знают господина Лысова, что является незаконным. В результате этих действий две подписи были признаны недействительными, но этого все равно было недостаточно, чтобы отказать в регистрации.

Предметом иска была попытка оспорить результаты выборов, что было мотивировано событиями на избирательном участке в процессе подсчета голосов. Кроме того, было подано заявление в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по ст. 278 УК РФ («Насильственный захват власти или удержание власти»).

Господин Лысов отметил, что на просмотренной судом видеозаписи (имеется в распоряжении редакции) зафиксировано, как зампредседателя УИК №1901 говорит, что вместо реальных итогов голосования в протоколы внесены результаты, согласованные с территориальной избирательной комиссией. Через пять минут она сообщила другую информацию — данные согласованы с ИКМО «Юнтолово».

Кроме того, во время подсчета голосов на губернаторских выборах наблюдатель Рафайыл Касымов поначалу имел возможность сидеть в метре от группы подсчета, откуда были видны галочки в бюллетенях. «Когда же начался подсчет муниципальных итогов, лица кавказской внешности, которые являлись наблюдателями от кандидатов Светланы Гревцевой и Максима Романцова (оба «Единая Россия».— “Ъ”), сели в нескольких метрах от стола. Кандидаты потребовали, чтобы я сел там же»,— рассказал на суде господин Касымов. Он также отметил, что при появлении вышеупомянутых кандидатов члены УИКа, в том числе председатель, практически подчинялись им.

После подсчета голосов, согласно показаниям господина Касымова, а также кадрам видеозаписи, результаты оглашены не были. Далее председатель, заместитель и секретарь комиссии удалились в закрытое помещение, откуда принесли заполненный протокол. После этого они уехали из УИКа, не выдав его копию наблюдателю.

Кроме того, в суде выступил избиратель Виктор Иванников, ему глава муниципального образования «Юнтолово» и кандидат в депутаты сломала телефон, когда увидела, что он ведет съемку. Это происходило ночью во время подсчета голосов, когда вход неопределенного круга лиц на участок завершен. Однако господину Иванникову никто не препятствовал. «Там был проходной двор»,— отметил на суде Дмитрий Лысов.

Судья Наталья Карсакова вынесла решение оставить иск без удовлетворения, несмотря на доводы истца. Дмитрий Лысов с адвокатом намерены дождаться мотивировочной части решения, чтобы подать апелляцию.

Ранее подобное решение было вынесено по иску кандидата в совет МО «Стрельна» Эрнеста Иванова. Он пытался оспорить результаты выборов на УИК № 1677. Там в бюллетенях был брак, неудовлетворительно работали комплексы обработки бюллетеней, а также в день голосования имела место незаконная агитация.

Олег Дилимбетов