Нижневолжское управление федеральных дорог может быть открыто в Саратове

В Саратовской области может быть создано Нижневолжское управление федеральных дорог. О таком решении в ходе официального визита в регион сообщил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

По словам господина Володина, управление может быть создано в связи с передачей нескольких региональных трасс (Саратов — Озинки, Саратов — Тамбов) на федеральный уровень.

Господин Володин отметил, что благодаря созданию предприятия может быть создано не менее ста рабочих мест, а заработки дорожников должны вырасти.

«Когда мы, разбираясь с этой ситуацией, увидели, что заработная плата дорожников в Саратове меньше значительно, чем у дорожников, допустим, в той же Пензенской области, в других регионах, ясно, что это значит, теневая заработная плата, это значит, кто-то мухлюет с заработной платой»,- отметил Вячеслав Володин.

Сергей Петунин