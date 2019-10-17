Прокуратура проверит возможные нарушения в саратовской школе «Аврора»

Прокуратура Саратовской области по поручению главы надзорного органа региона Сергея Филипенко проверит информацию о поборах в МАОУ «СОШ Аврора». Информацию о возможных нарушениях в прокуратуру сообщили родители школьников.

В прокуратуре отмечают, что в ходе проверки будут изучены доводы заявителей, в связи с этим на 18 октября 2019 года запланировано проведение расширенного родительского собрания с участием представителей надзорного ведомства.

«В случае установления фактов нарушений прав детей на бесплатное и доступное образование прокуратура незамедлительно примет меры реагирования, направленные на устранение нарушений и восстановление прав учащихся», - пояснили в прокуратуре.

Сергей Петунин