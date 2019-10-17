Знай свои права!

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает об игре, популяризирующей правовую грамотность.

За десяток случаев общения с органами правопорядка полный порядок в обращении с моими гражданскими правами я ощущал ровно два раза. В остальных случаях с разной степенью успешности их приходилось отстаивать — и это я еще митинги пропускаю. А вот тем, кто точно планирует посещение или просто будет проходить мимо, а на самом деле, любому живущему в России, прежде стоит сыграть в мобильную игру «Гэбня».

В качестве главной своей цели создатели игры выбрали популяризацию знаний о правах граждан. Проделать это в том числе через игру придумала так называемая «Команда 29» — это объединение юристов и журналистов, которое выбрало себе название по номеру статьи Конституции, гарантирующей каждому свободу мысли и слова, а также право искать, получать и распространять информацию. Игра «Гэбня» позволяет пройти стресс-тест, испытать себя в виртуальном общении с органами правопорядка и прочими элементами госмашины: что делать или чего категорически не стоит делать, если вас остановили сотрудники полиции, если зовут на допрос, если пришли с обыском, если подбросили что-нибудь запрещенное; как обезопасить свои компьютеры и мобильные устройства, как вести себя на митинге или, если уж совсем все плохо, то какую модель поведения выбрать для СИЗО.

Сам геймплей в «Гэбне», хоть и пытается притворяться комиксом, но больше напоминает билеты в мобильном приложении для изучения правил дорожного движения. Ответить правильно легко, используя элементарный перебор предложенных вариантов. Но, похоже, и на этот процесс повторения, как на тренировку памяти, разработчики тоже рассчитывают.

На момент обзора «Гэбни» в доступе было три уровня. Первый — о тонкостях процедуры обыска, второй — об общении с сотрудниками следствия, и еще один — о корректном поведении в СИЗО. Кроме того, что игрок каждый раз в конце уровня получает статистику о количестве правильных и неверных ответов, ему могут выдать штампы — это своеобразные награды. Также в меню игры есть памятки и смежные новости из реальной жизни.