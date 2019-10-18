Зерно сомнения

Минсельхоз предложил сибирским аграриям активнее участвовать в экспортных поставках более качественного, чем в Центральной России, зерна, учитывая рост объемов производства и риск роста профицита зерновых. Только в Новосибирской области он ежегодно составляет около 700 тыс. т. Однако сами сельхозтоваропроизводители скептически отнеслись к идее увеличения экспортных поставок, учитывая отсутствие стабильного сбыта по приемлемым ценам и высокие издержки на транспортировку зерна. По их мнению, это будет оправданно только при реальной гос­поддержке.

Минсельхоз РФ организовал серию встреч сибирских аграриев и крупнейших российских экспортеров зерна. Такие встречи необходимы, чтобы выстроить прямое взаимодействие между экспортерами и сельхозтоваропроизводителями, исключить из цепочки поставок посредников и обеспечить повышение доходности аграриев, сообщили в Минсельхозе. «Сибирь — наш главный источник увеличения зерновых и экспортного потенциала. В Сибири зерно хорошее, существенно лучше, чем в центральной части России. Рынки, на которые сейчас выходит Россия, требуют повышенного качества зерна»,— рассказала заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на вчерашнем совещании, посвященном развитию экспорта зерновых в Новосибирске. Она отметила наличие профицита зерна в Новосибирской области: «Учитывая планы по наращиванию производства зерновых до 2024 года, которые мы с вами согласовали, профицит будет только расти. Зерно надо вывозить. И делать это надо в интересах сельхозтоваропроизводителей»,— сказала она.

Региональные власти подтверждают наличие переизбытка зерновых. По словам вице-губернатора Новосибирской области Вячеслава Ярманова, регион «полностью закрывает свою внутреннюю потребность в зерне и имеет существенный профицит — в последние пять лет около 700 тыс. т ежегодно». По словам главы новосибирского минсельхоза Евгения Лещенко, в этом году в регионе намолочено 2,6 млн т зерна, после обработки — 2,4 млн т. «К 2024 году планируется увеличение производства зерна до 3 млн т и масличных культур в два раза»,— сказал он. По данным минсельхоза Красноярского края, профицит зерновых в 2019 году в регионе составил 600 тыс. т, масличных — 130 тыс. т (в 2018 году — 400 тыс. т и 140 тыс. т соответственно). В Омской области на

1 января 2019 года запасы зерна составили 3,1 млн т.

При этом наблюдается рост объемов экспортных поставок зерновых из Сибири. В Омской области по итогам 2018 года за пределы региона вывезено 985 тыс. т пшеницы, 139 тыс. т ячменя, 69 тыс. т семян масличных культур. В 2018 году из Новосибирской области было экспортировано 459,3 тыс. т (в шесть раз выше уровня 2017 года).

Однако региональные сельхозтоваропроизводители скептически отнеслись к планам увеличения экспорта зерновых. «В Новосибирской области вопрос о том, куда осенью продавать зерно, встает каждый год. Во­зить зерно из нашей области никогда не будет выгодно, учитывая большие расходы на доставку до ближайшего порта. При этом регион входит в число лидеров в РФ по производству молока»,— сказал представитель компании «Молсиб», предложив поддержать экспорт производства молочной и мясной продукции в регионе. «При экспорте, например, сыра затраты на логистику составят уже не 50, а 1,5–2%»,— сказал он. Совладелец ООО «Соколово» Анатолий Степанов отметил, что сельхозтоваропроизводителям необходимо понимание каналов сбыта продукции. «Нам нужно видение перспективы. Если я расту в объемах, то должен быть уверен, что это зерно найдет рынок сбыта. Прежде чем поднимать планку урожайности, я должен понимать перспективу на четыре года вперед. Это сегодня цена на зерно хорошая, а два года назад пшеницу скупали по бросовой цене. Если сейчас я не сделаю задел на продажи, то качели раскачаются не в пользу зернопроизводителя»,— сказал он.

Профицит зерна в Сибири сокращается, как и производство пшеницы, говорит директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. «В предыдущие годы производство низкорентабельной пшеницы поддерживалось искус­ственно — закупочными интервенциями. Сейчас зернопроизводители отказываются от пшеницы в пользу более маржинальных культур, в первую очередь, масличных. За последние годы Сибирь стала крупнейшим производителем рапса в России»,— говорит он.

В целом экспортный потенциал сибирских регионов может составлять до 5 млн т зерна в год, говорит партнер консалтингового направления компании «Вальтер констракшн» Ана­стасия Владимирова. Однако в числе факторов, сдерживающих экспорт сибирского зерна, и отсутствие стабильного сбыта по приемлемым ценам, и высокие издержки аграриев на транспортировку, и недостаточная господдержка по субсидированию расходов на эти тарифы, говорит она. «Перспективы экс­порта зерна в страны АТР и ближнего зарубежья высокие, но они требуют значительных инвестиций и поддержки государства, в первую очередь это необходимо для углубления портов, которые пока не переваливают зерно в больших количествах»,— отмечает госпожа Владимирова.

Оксана Павлова