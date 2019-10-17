«Казаньоргсинтез» планирует реконструировать детскую базу отдыха «Солнечный» на Горьковском шоссе

ПАО «Казаньоргсинтез» намерено реконструировать детскую базу отдыха «Солнечный» на Горьковском шоссе в Казани, сообщили “Ъ” в пресс-службе предприятия. Разрешение на использование земельного участка компании выдал городской исполком. Это следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.

Площадь земельного участка, где пройдут работы по реконструкции, составляет чуть больше 8 гектаров. При этом, как уточнили в компании, в ближайшее время планируется начать лишь проектирование реконструкции. Сроки, стоимость реконструкции и прочие детали пока не раскрываются.

Землю, где будет реконструирована детская база отдыха, согласно постановлению, можно использовать под такие объекты отдыха и туризма, как места для пикников, санатории, профилактории, оздоровительные лагеря, дома отдыха, базы отдыха, объекты гостиничного сервиса, спорта и общепита в рекреационно-ландшафтной зоне.

"Ъ-Казань"