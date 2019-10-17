Как заявил вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, поддержка инвесторов должна стать более адресной, так как возможности предоставлять налоговые льготы инвесторам у региональных властей все меньше.

По его словам, в настоящее время городские органы исполнительной государственной власти, эксперты и представители делового сообщества прорабатывают возможности введения налогового вычета и кто сможет на него рассчитывать. Он напомнил, что ЗакСом одобрен закон о предоставлении инвесторам земельных участков при реализации проектов ГЧП. Нововведение позволит ускорить реализацию некоторых городских проектов.

Напомним, что ранее губернатор Петербурга Александр Беглов говорил, что город планирует сохранить льготы для инвесторов и на федеральном уровне добиться, чтобы решения о поддержке не пересматривались.