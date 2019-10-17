СКБ-банк переизбрал председателя правления

Совет директоров ПАО «СКБ-банк» (входит в Группу Синара) с 16 октября 2019 года назначил Дениса Репникова председателем банка на пятилетний срок. Об этом сообщается в решении СД. Господин Репников работает в СКБ-банке с 2003 года, с 2014 года занимает должность предправления.

Совет директоров также продлил полномочия заместителей предправления Дмитрия Иванова и Алексея Луценко (занимает также пост директора по развитию розничного бизнеса банка) на 5 лет.

Согласно отчетности РСБУ, СКБ-банк в первом полугодии 2019 года получил чистый убыток в размере 13,6 млн руб. против прибыли в 574 млн руб. за аналогичный период 2018 года. У банка на 28,3% ( 2,4 млрд руб.) снизились чистые процентные доходы, как уточняется в документе, из-за сокращения объемов ссудной задолженности и средств клиентов. А из-за запуска нового онлайн-банка для предпринимателей у СКБ-банка на 17,6% (до 216 млн руб.) уменьшились комиссионные доходы. Кредитный портфель банка по итогам первого полугодия сократился на 5,7% (до 46 млрд руб.), депозитный — на 3,2% (до 572 млрд руб.).

Татьяна Дрогаева