Ударники полутяжелого труда

Сегодня в Филадельфии состоится бой, который обречен войти в шорт-лист самых значимых в профессиональном боксе в этом году. А еще он вполне может войти в шорт-лист самых красивых боев. В нем встретятся два бойца, владеющих чемпионскими титулами в полутяжелом весе (до 79,4 кг),— россиянин Артур Бетербиев и украинец Александр Гвоздик. У них очень похожий бэкграунд — классная любительская карьера, отсутствие поражений в профессионалах, привычка, решая исход поединка, не ждать финального гонга и судейского вердикта. Но при этом они все-таки очень разные по стилю.

Правами на трансляцию филадельфийского боя владеет главный американский спортивный телеканал ESPN, и раскручивать матч ему было проще некуда. Дэн Рафаэл, ведущий из специализирующихся на профессиональном боксе обозреватель канала, проведя экспресс-анализ соцсетей на предмет того, как к поединку относится его потенциальная аудитория, даже удивлялся: обычно боксерские фаны воюют по любому поводу, а чтобы жестокий спор завязался, достаточно сказать, что трава зеленая, а вода мокрая. Моментально находятся десятки готовых доказать обратное. А тут полное единодушие: ну да, крутейший бой.

Он действительно слишком похож на суперхит — в том смысле, что обладает всеми компонентами, обеспечивающими колоссальный резонанс столкновению двух людей в ринге.

Первый компонент — формальный статус. Этот бой особенный, объединительный. На кону в нем сразу два титула — чемпиона мира Всемирного боксерского совета (WBC), которым владеет Александр Гвоздик, и чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF), который принадлежит Артуру Бетербиеву. Это обстоятельство уже приподнимает значимость мероприятия. А объединительные бои — то, что в полутяжелом весе, между прочим, уже довольно давно напрашивалось. В этой категории в какой-то момент престижные пояса оказались у четырех разных людей (пояса Всемирной боксерской ассоциации, WBA, и Всемирной боксерской организации, WBO, принадлежат россиянам Дмитрию Биволу и Сергею Ковалеву), и чемпионов шальных, выкарабкавшихся на верхушку благодаря счастливым обстоятельствам, среди них нет. Как нет и явного, что ли, лидера, фронтмена. Спортивная и коммерческая логика диктует, что в такой ситуации надо пытаться его определить.

Второй компонент — бэкграунд противостояния. Тут тоже все в полном порядке, никаких проблем с представлением соперников. Бэкграунд у Артура Бетербиева и Александра Гвоздика грандиозный. Они почти ровесники: россиянину 34 года, украинец на два года моложе. У обоих за спиной отличная любительская карьера: в ней Бетербиев завоевывал золотые награды чемпионатов мира и Европы, а Гвоздик добрался до олимпийской бронзы 2012 года. Оба фантастически быстро адаптировались к боксу профессиональному и к очной схватке подошли с чистейшими, без единой осечки послужными списками. У россиянина в нем 14 побед, у украинца — 17. Чей весомее — вопрос спорный. Именно с выдающимися боксерами они не пересекались, но пересечения с боксерами именитыми, матерыми были и у того и у другого. У Гвоздика — скажем, с канадцем Адонисом Стивенсоном, у Бетербиева — с британцем Каллумом Джонсоном.

И еще штришок к бэкграунду: чемпионы в «прошлой жизни», в любителях уже встречались. Дело было на турнире в Стамбуле в 2009 году. Тогда выиграл Бетербиев, сломавший Гвоздику нос и вынудивший секундантов бой остановить. Украинец, кстати, как выяснилось, о той своей неудаче помнит и сказал, что она послужит для него «мотивирующим фактором». А друг Артура Бетербиева, увешанный с ног до головы призами канадский мастер смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер, в студии ESPN, конечно, заметил: то, что было десять лет назад, скорее всего, не имеет никакого значения ни для проигравшего, ни для победившего. Но для подогрева интереса, как ни крути, фактик нелишний.

Наконец, третий — и, может быть, ключевой — элемент, намекающий на то, что бой вполне может войти в список не только самых важных, но и самых зрелищных в этом году, на то, что его ни в коем случае нельзя пропустить тем, кто в боксе обожает кровь и неожиданные сюжетные повороты.

Александр Гвоздик в профессиональной карьере из 17 боев досрочно выиграл 14. А даже не особенно внимательно следивших за его продвижением в боксерской иерархии наверняка зацепила новость о том, что последовало за его боем с Адонисом Стивенсоном, в котором в прошлом году он взял титул. Гвоздик в 11-м раунде отправил Стивенсона в глубочайший нокдаун серией из десяти ударов подряд. А после поединка канадца, получившего тяжелые травмы головы, врачам пришлось вводить в состояние искусственной комы, и процесс восстановления спортсмена проходит до сих пор.

Артур Бетербиев вообще претендует на право называться лучшим панчером современного бокса вне зависимости от весовой категории. Он во всех своих 14 боях взял верх, не позволив соперникам услышать финальный гонг. А среди этих соперников, может, и не было гениев, но были боксеры, славившиеся устойчивостью, крепостью подбородка и духа, такие как никогда не падавший Радивое Калайджич, не продержавшийся против Бетербиева и половины чемпионского матча в мае.

Стычка двух панчеров — это всегда штука острая, «перченая». Тем более панчеров, про которых нужно знать также, что и сами они бывали в нокдаунах. Бетербиева ронял Каллум Джонсон, Гвоздика — Томми Карпенси (и чуть, между прочим, не уронил Стивенсон). Всякий раз те, кому удавалось добиться нокдауна, в ответ нарывались на такую взбучку, что, видимо, жалели о собственной наглости.

Но притом что Артур Бетербиев и Александр Гвоздик поразительно схожи в смысле нюансов биографий и послужных списков, они здорово отличаются по стилю, что перца в противостояние только добавляет: бойцы с одинаковыми подходами к боксу, какими бы яркими они ни были, иногда выдают скучнейшие поединки. Гвоздик — типичный представитель украинской любительской школы эпохи ее расцвета на стыке прошлого и нынешнего десятилетий. Это из нее вышли выдающийся легковес Василий Ломаченко, которого некоторые ресурсы считают лучшим бойцом мира в данный момент, и Александр Усик, покоривший в 2018 году первый тяжелый вес, теперь собирающийся покорить и супертяжелый. Так что Гвоздик, чей талант в молодости оценивался примерно на том же уровне, что и талант Ломаченко с Усиком,— это сбалансированное сочетание мощи и стойкости, качеств ударника и игровика, это сложный тактический рисунок боя, это выстрелы под хитрыми углами, это вечный поиск вариантов преподнести противнику сюрприз.

Артур Бетербиев — другая планета. Англоязычные комментаторы, анонсируя его выступления, без колебаний употребляют слово beast, имея в виду чудовищную, дьявольскую агрессивность россиянина, его нацеленность на подавление, уничтожение оппонента не с первых раундов, не с первых минут, а с первых же секунд. Он как раз живое воплощение мощи, силы, азарта. Ну, или, как добавляют те, кому милее Гвоздик, еще и прямолинейности.

Может быть, большая вариативность, что ли, украинца и послужила причиной, по которой он стоит в актуальном рейтинге полутяжей и у ESPN, и у BoxRec повыше Артура Бетербиева. Хотя на букмекерские конторы она не произвела перед грозящим обернуться чем-то термоядерным по насыщенности и кровавости филадельфийским поединком ровным счетом никакого впечатления. В большинстве из них коэффициенты на Гвоздика и Бетербиева были вчера практически равными. И в самом деле, опору для верного прогноза в деталях их карьеры обнаружить, кажется, невозможно.

Алексей Доспехов