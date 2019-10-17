Ставропольская крайдума согласовала нового прокурора

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края, в четверг, 17 октября, краевые депутаты одобрили кандидатуру Александра Лоренца, внесенную на согласование для назначения на должность прокурора края генпрокурором РФ Юрием Чайкой.

Представлял кандидата на должность заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин. Он отметил, что Александр Лоренц более 20 лет работает на руководящих должностях, прошел путь от помощника прокурора района до первого заместителя прокурора Омской области. За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся генеральным прокурором Российской Федерации, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», Почетной грамотой генерального прокурора Российской Федерации. Кроме того, «обладает значительным практическим опытом, оперативен в решении вопросов прокурорского надзора». По словам господина Демешина, «именно такого человека» ведомство «старалось подобрать для большого сложного Ставропольского края».

Далее заместитель Юрия Чайки уточнил, что господин Лоренц в должности заместителя прокурора Омской области занимался организацией надзора за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции, под его руководством в 2018 году «было поставлено на учет более 4 тыс. укрытых преступлений, в деятельности правоохранительных органов пресечено свыше 110 тыс. нарушений закона», а также подчеркнул, что в результате принятых Александром Лоренцем мер «в регионе снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений против личности и против собственности», и что важно, эти вопросы также актуальны и для Ставропольского края.

Сам кандидат ничего не говорил. За его кандидатуру единогласно проголосовали все 34 депутата, которые присутствовали на заседании.

Был на заседании и прокурор Ставрополья Анатолий Богданчиков, который по информации краевой думы получил назначение на аналогичную должность в другой регион.

Александра Ларинцева, Пятигорск