Бизнес-десант российских предпринимателей в Дубай

Российская Ассоциация малой энергетики и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» готовится к масштабной бизнес-миссии на 21-ую Международную выставку по технологиям обработки воды, энергетическим технологиям и охране окружающей среды WETEX-2019 и Всемирный саммит зеленой экономики. Мероприятие пройдет с 20 по 23 октября в г. Дубай и станет конструктивной площадкой для установления прямых контактов российских предпринимателей с партнерами ОАЭ. Бизнес-миссию в Объединенные Арабские Эмираты организует бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ, президент Российской Ассоциации малой энергетики Максим Загорнов.



В состав делегации «Деловой России» вошли 16 предпринимателей, представляющих интересы российских передовых компаний, работающих в сфере малой распределенной энергетики, водоснабжения, водоотведения, пожарной безопасности, экологии. В рамках единого стенда «Деловой России» в Русском павильоне они представят собственные инновационные разработки, проведут переговоры с представителями бизнеса и власти Объединенных Арабских Эмиратов, наметят пути дальнейшего сотрудничества.

21-ая Международная выставка по технологиям обработки воды, энергетическим технологиям и охране окружающей среды WETEX-2019 является одной из самых авторитетных выставок данного профиля в мире. Она проводится под патронатом премьер-министра ОАЭ, Правителя Дубая Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума. Организатором выставки выступает Дубайское управление электроэнергетики и водных ресурсов (DEWA). В этом году WETEX-2019 и Всемирный саммит зеленой экономики соберет более 2500 экспонентов и 10000 делегатов из 50 стран мира. В центре внимания станут вопросы глобальной экологической политики, устойчивого развития и международного партнерства.

Кроме того в рамках WETEX-2019 состоится Dubai Solar Show – 3-я Дубайская Солнечная выставка, которая объединит крупнейшие компании и организации отрасли солнечной энергетики со всего мира и станет эффективной платформой для проведения сделок и установления партнерских связей.

Отметим, что бизнес-миссия «Деловой России» в Дубай на WETEX-2019 и Всемирный саммит зеленой экономики станет одним из этапов общей стратегии по выводу компаний бизнес-организации на рынок Объединенных Арабских Эмиратов. Данная стратегия была одобрена на Российско-Эмиратской Межправительственной комиссии 12-13 октября в Абу-Даби и вошла в итоговый Протокол, подписанный Министром промышленности и торговли РФ Д. Мантуровым и Министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ А. Аль Нахайян. Реализацию мероприятий, закрепленных в протоколе, будут держать на контроле правительства обеих стран, что гарантирует «зеленый свет» российско-эмиратским проектам «Деловой России».

Учитывая, что бизнес-миссия «Деловой России» и Ассоциации малой энергетики пройдет сразу после визита Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты, в ходе которого было заключено соглашение о сотрудничестве между РФ и ОАЭ на сумму порядка 1,4 миллиарда долларов, бизнес-посол «Деловой России» в ОАЭ, президент РАМЭ Максим Загорнов рассчитывает на высокие результаты данной поездки.