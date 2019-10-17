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Фото: Алексей Абанин / Коммерсантъ

Уволен директор новосибирского центра отлова животных

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал приказ об увольнении директора городского центра по проблемам домашних животных Андрея Каркавина, занимавшего должность более десяти лет, сообщил градоначальник в четверг. Последним рабочим днем для директора станет 21 октября.

По словам главы города, за последнее время к деятельности муниципального учреждения «накопилось много вопросов» как со стороны общественников и зоозащитников, так и со стороны депутатов и органов контроля. «Изменения законодательства, новые условия, к которым важно адаптировать работу учреждения, требуют нового взгляда и иных организационных подходов. Сейчас идет поиск нового руководителя, в том числе будут рассмотрены предложения зоозащитников»,— написал в соцсетях Анатолий Локоть, отметив, что новый директор учрежден будет выбран до конца текущего года.

Напомним, в сентябре 2019 года депутаты горсовета Новосибирска попросили господина Локотя уволить Андрея Каркавина, ссылаясь на многочисленные жалобы зоозащитников. Перед этим активисты неоднократно требовали в ходе пикетов отставки чиновника. «Та ситуация, которая у нас есть в центре в связи с ненадлежащим содержанием животных, жестоким обращением к животным — она нетерпима. Так дальше продолжаться не может»,— говорил в сентябре глава комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин.

Обращению депутатов к градоначальнику предшествовала проверка контрольно-счетной палаты Новосибирска, нашедшей в деятельности Новосибирского центра по проблемам домашних животных за 2015-2017 годы многочисленные нарушения.

Илья Галагуз


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