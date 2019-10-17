Претендент на пост начальника УПФР в Пензе исказил сведения об имуществе

В Пензенской области двое должностных лиц отделении Пенсионного фонда РФ привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В частности, претендент на должность начальника управления ПФР в Пензе в справке о доходах неверно отразил размер принадлежащего ему земельного участка, кандидат на должность начальника административно-хозяйственного отдела ОПФР в справке о доходах в отношении супруги не отразил доход, полученный ею в 2018 году от двух юридических лиц.

Прокуратурой выявлены многочисленные случаи неполноты представленных работниками отделения сведений о наличии банковских счетов.

Иван Сергеев