Бунтующих врачей и пациентов силой выгнали из закрытого тубдиспансера под Курганом

Сотрудники полиции освободили четвертое отделение Курганского областного туберкулезного диспансера в поселке Чернавский от медиков и пациентов, отказавшихся покидать здание в знак протеста против закрытия больницы. Об этом в Twitter сообщает межрегиональный профсоюз «Альянс врачей».

«В 4 часа утра в курганский тубдиспансер ворвались более 20 людей в штатском и сотрудников полиции. Силой выволокли пациентов, медиков и представителей профсоюза, применив грубую силу. Одному работнику больницы стало плохо, вызвали скорую»,– написал «Альянс врачей». По их данным, председатель профсоюза Анастасия Васильева и несколько врачей доставлены в отдел МВД России по Кетовскому району.