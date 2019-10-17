Медведев открыл Новосибирский укрупненный центр организации воздушного движения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе телемоста в Екатеринбурге ввел в эксплуатацию Новосибирский укрупненный центр организации воздушного движения. Об этом сообщает правительство Новосибирской области.

Обновленный центр единой системы ОрВД повысит интенсивность и безопасность полетов в небе над западной частью Сибири. «Этого события мы ждали почти три года, на протяжении которых шла реконструкция и техническое перевооружение данного центра»,— сказал заместитель новосибирского министра транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Невежин. Центр укомплектован отечественным оборудованием.

Новосибирский укрупненный центр единой системы организации воздушного движения входит в состав западно-сибирского филиала «Госкорпорации по организации воздушного движения в России». Обслуживает пользователей воздушного пространства в Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областях, Республике Алтай и Алтайском крае.

Юлия Сасевич