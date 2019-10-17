Россия подготовила документ о переносе Первого комитета ГА ООН из США

Москва подготовила проект решения о переносе Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН (занимается вопросами разоружения и международной безопасности) из Нью-Йорка в Женеву или Вену, сообщил заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

«Такой проект подготовлен, мы даже провели неформальные консультации. Делегации, которые хотели ознакомиться с нашей позицией, пришли на эти консультации»,— сообщил ТАСС господин Белоусов.

Документ, однако, еще не был внесен на рассмотрение комитета (сроки истекают в четверг, 17 октября). «Российская делегация действует на основе конкретных указаний, в этих указаниях предусмотрено внесение этого документа»,— пояснил Андрей Белоусов.

Напомним, в начале октября стало известно, что США не выдали визы части российской делегации, направлявшейся на сессию Первого комитета ГА ООН. В американских визах также было отказано сразу нескольким российским дипломатам, которые направлялись на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Одна из участниц форума — депутат Госдумы Инга Юмашева — была задержана и допрошена ФБР в аэропорту Нью-Йорка.

О новом визовом скандале — в материале “Ъ” «Ни виз, ни паспортов».

Подробнее о допросе госпожи Юмашевой — в материале “Ъ” «Депутатом Госдумы заинтересовалось ФБР».