Хоккеисты «Автомобилиста» попали в рейтинг самых дорогих игроков КХЛ

«Спорт-экспресс» опубликовал рейтинг зарплат хоккеистов Континентальной хоккейной лиги. В рейтинг вошли 54 игрока российских клубов, пять из них — из екатеринбургского «Автомобилиста».

Капитан «Автомобилиста» Найджел Доус, который, по данным издания, получает 150 млн руб. в год, занял вторую строчку рейтинга, Павел Дацюк замкнул топ-10 дорогих хоккеистов с зарплатой 100 млн руб. в год. В рейтинг также вошли вратарь клуба Якуб Коварж с годовой зарплатой 90 млн руб., нападающие Дэн Секстон и Анатолий Голышев, которые получают по 80 и 70 млн руб. в год соответственно.

Самый высокооплачиваемый хоккеист в КХЛ — нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин, он получает 190 млн руб. в год.

Авторы рейтинга отмечают, что данные по зарплатам взяты у агентов, тренеров и менеджеров клубов, а также самих игроков. Рейтинг составлялся только на основе базовой гарантированной зарплаты, которую хоккеисты получат вне зависимости от результатов. «Надо учитывать, что в теории они могут даже удвоить сумму, которую зарабатывают, ведь у отдельных игроков бонусная часть не меньше или даже больше базовой», — говорится в пояснении к рейтингу.

14 октября «Автомобилист» проиграл третий матч подряд, уступив «Ак Барсу» 3:1. Из последних десяти матчей — это восьмое поражение. Тренер клуба Андрей Мартемьянов признался, что команда разучилась играть.

18 октября команда сыграет в Екатеринбурге с «Авангардом».