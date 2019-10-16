Трамп назвал «хорошим делом» помощь России в защите курдов

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия сделает «хорошее дело» если поможет защитить курдов в Сирии от действий Турции. Он отметил, что «Сирия может получать какую-то помощь от России, и это нормально». При этом американский президент повторил, что США не должны вмешиваться в конфликт.

«Если Россия будет помогать защищать курдов, это хорошее дело, не плохое»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции с президентом Италии Серджо Маттареллой (цитата по Reuters).

Также президент США сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией в Афганистане. Он сказал, что СССР потерял из-за этого много денег: «Раньше она называлась Советским Союзом, теперь она называется Россией по той причине, что они потеряли так много денег в Афганистане, что они уменьшились, очень сильно уменьшились»,— сказал господин Трамп. По его мнению, Россия и Сирия способны разобраться с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России).

Напомним, Турция объявила о военной операции в Сирии 9 октября из-за курдских формирований. Дамаск помогает курдам и считает действия Анкары вторжением на свою территорию. США ввели санкции против Турции.

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