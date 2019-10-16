Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС России с 996 до 1796 человек. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В пресс-службе МЧС объяснили, что увеличение центрального аппарата произошло из-за реорганизации национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС). Эта структура войдет в центральный аппарат.

«Такое решение позволит высвободить дополнительную численность для усиления реагирующих подразделений и осуществить внутреннее перераспределение численности, а также повысить эффективность выполнения задач»,— говорится в комментарии пресс-службы.

Ранее МЧС объявило, что переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года. В рамках реорганизации будет ликвидировано 578 учреждений. Сотрудникам предложат перейти на вакантные должности в территориальных органах.