МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений

МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года. В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными ситуациями, центры Государственной инспекции по маломерным судам и центры материально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.

Сотрудникам предложат перейти на вакантные должности в территориальных органах. Также у них будет возможность получить компенсацию с соблюдением гарантий, которые установлены ТК РФ в случае расторжения договоров.

Реорганизация в МЧС России началась осенью 2018 года в рамках поручения президента России Владимира Путина. В результате преобразований должны быть сокращены лишние управленческие звенья, а также решена проблема с дублированием функций у сотрудников ведомства.