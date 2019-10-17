«Зеленый спецназ» атаковал «Бронка групп»

Законодательное собрание Петербурга вчера, 16 октября, в первом чтении приняло законопроект о внесении в зону зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) участок на Большой Разночинной улице, расположенной в Петроградском районе. Там начала строить элитный дом на 57 квартир компания «Орион», принадлежащая холдингу «Бронка групп». Ранее местные жители пожаловались на строительство председателю ЗакСа Вячеславу Макарову, который и внес законопроект в парламент. Кроме того, он выразил мысль, что следует создать такие условия, чтобы компаниям было невыгодно вести уплотнительную застройку в историческом центре города. В «Бронка групп» намерены отстаивать интересы подрядчика и дольщиков вплоть до Верховного суда РФ.

Господин Макаров 10 октября во время встречи с жителями, жаловавшимися на застройку, назвал представителей «Бронка групп», основными бенефициарами которой, согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), являются супруга экс-директора ФСО РФ Евгения Мурова Людмила и экс-замглавы управления ФСБ по Ленобласти генерал-майор в отставке Николай Негодов, «строительной мафией, которую считает обычной шпаной». После этого он заявил, что территория будет внесена в ЗНОП: «И пусть они попробуют с нами посудиться»,— заключил он.

Угрозы были воплощены в жизнь на заседании парламента 16 октября. Законопроект Вячеслава Макарова был поддержан большинством депутатов. Кроме того, после просьбы депутата Михаила Амосова внести в ЗНОП и участок, выделенный под застройку в Муринском парке, председатель ЗакСа сказал, что ждет от коллег соответствующих предложений и по другим территориям до 18 октября.

Депутат Максим Резник заявил, что, борясь с одним конкретным застройщиком, ЗакС выполняет роль «зеленого спецназа», но изначально он задуман как «войска стратегического назначения». Он отметил, что есть конкретные люди, которые виноваты в сложившейся на Большой Разночинной улице ситуации. «С ними и нужно работать»,— подчеркнул господин Резник. Вячеслав Макаров ответил, что бывший глава петербургского стройнадзора Евгений Ким, который выдал «Бронка групп» разрешение на строительство, теперь занимает в этой компании должность главы блока девелоперских проектов.

Господин Макаров рассказал, что из-за строительства в Петроградском районе страдают старые соседние здания. «Разрушаются обязательно соседние дома, требуется ремонт квартир, подъездов, подвалов,— отметил спикер.— Мы понимаем, что в этой ситуации в выигрышном положении оказывается так называемый инвестор». Он подчеркнул, что разрешения на строительство выдаются «липовые», так как в документах значится, что износ зданий составляет 5%. «Люди обращаются не от хорошей жизни. Они сами провели независимые экспертизы, потому что не верят тем гадам, которые экспертизы им предоставляют, и совершенно справедливо не верят»,— заявил господин Макаров.

В «Бронка групп» заявили “Ъ”, что намерены отстаивать свои права в суде. «Реализация проекта строительства данного дома (на Большой Разночинной улице.— “Ъ”) проходит исключительно на основании разрешения на строительство и в соответствии с действующим законодательством. Важно отметить, что данный участок находится в собственности ООО "Орион" и холдинг "Бронка групп" будет отстаивать законные интересы компании и дольщиков в правовом поле вплоть до Верховного суда РФ, если потребуется»,— отметили в холдинге.

Незадолго до голосования за внесение участка «Ориона» в ЗНОП, Вячеслав Макаров озвучил еще одно предложение: создать бизнесу такие условия, при которых невыгодно было бы вести уплотнительную застройку в историческом центре Петербурга. «Надо установить высотный регламент, чтобы сохранить, сберечь то, что сделали предыдущие поколения, чтобы невыгодно было строить»,— заявил он. Кроме того, он считает, что необходимо ввести правила, по которым новые здания должны вписываться в архитектуру местности, на которой их строят.

Генеральный директор СРО «Ассоциация "Объединение строителей Санкт-Петербурга"» Алексей Белоусов полагает, что данные меры не повлияют на город в глобальном смысле. «Надо понимать, что ограничения на строительство в центре города уже заложены в существующих правилах градостроительного проектирования. Дополнительное регулирование для центральных районов города уже избыточно. Мы знаем буквально единицы проектов, которые ведутся в режиме уплотнения. Поэтому заявление (Вячеслава Макарова.— “Ъ”) лишено практического смысла»,— считает эксперт.

Олег Дилимбетов