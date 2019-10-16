Подозреваемого в получении взятки мэра Новочеркасска заключили под стражу

Главу администрации Новочеркасска Игоря Зюзина заключили под стражу на 16 суток. Чиновник будет находиться в СИЗО до 31 октября, сообщает ТАСС.

Мера пресечения избиралась в Ленинском районном суде Ростова, заседание началось в 17:00 и продолжалось более часа.

О задержании мэра Новочеркасска Игоря Зюзина стало известно сегодня, как сообщили в СКР, его подозревают в получении взятки. По версии следствия, чиновник, занимая должность главы администрации города Зверево Ростовской области, получил от директора местной строительной компании 2,6 млн руб. Показания против Игоря Зюзина дала его бывшая заместительница Альбина Порошина, уже осужденная за это преступление на восемь лет колонии.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону