Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки 2,6 млн рублей

Следственный комитет России (СКР) задержал главу администрации Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), говорится в сообщении СКР.

По версии следствия, господин Зюзин в 2017 году, занимая пост мэра Зверево Ростовской области, вместе с Альбиной Порошиной, занимавшей должность заместителя главы городской администрации, получил от директора неназванной фирмы взятку в размере более 2,6 млн руб.

Альбина Порошина была осуждена за это преступление в прошлом году, ее приговорили к восьми годам колонии. Поводом к задержанию Игоря Зюзина стали данные ею показания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону