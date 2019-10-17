Mail.ru Group собрала продукты в пакет

Mail.ru Group запустила подписку стоимостью 199 руб. в месяц со скидками на сервисы такси, каршеринга, доставки еды и партнерскими предложениями. «Яндекс» развивает похожий формат с мая 2018 года. Компании пытаются повторить успех Amazon Prime, полагают аналитики, продукт будет выгодным, хотя в предложении Mail.ru Group и нет явного якорного сервиса.

Mail.ru Group объединила свои и партнерские сервисы в подписку Combo, сообщили “Ъ” в пресс-службе компании. Стоимость подписки составляет 199 руб. в месяц, а при оплате картой Visa — 99 руб. в месяц до конца 2019 года. Предложение включает скидку 10% (или плюс 3% к уже существующей) на поездки с помощью агрегатора такси «Ситимобил» (Mail.ru Group владеет 22,69% и планирует консолидировать не менее 75% сервиса), скидку 10% в сервисе заказа еды Delivery Club (Mail.ru Group владеет 100%), кэшбэк 10% при поездках через каршеринг YouDrive (Mail.ru Group владеет контролем в партнерстве с Proxima Capital) и дополнительные 16 Гб в «Облаке Mail.ru». Также есть предложения у партнеров: второй бигмак бесплатно каждый месяц в «Макдоналдсе», скидка 10% в магазинах «Перекресток» (за исключением ряда товаров) и доступ к сервису «МегаФон ТВ» с пакетом онлайн-кинотеатра «Амедиатека» для абонентов любого оператора.

Mail.ru Group тестировала формат перед запуском, в августе среди предложений была, например, скидка на товары из интернет-магазина Lamoda. В результате тестов «выбрали оптимальное сочетание сервисов для старта подписки», пояснили в Mail.ru Group, не исключив, что в дальнейшем «могут быть другие тарифы с другим набором сервисов и партнеров». «Мы верим, что такое объединение продуктов приведет не только к повышению кросс-потребления сервисов, но и к увеличению частоты их использования, став дополнительным источником роста как для единой экосистемы Mail.ru Group, так и для партнеров компании»,— отметил гендиректор компании Борис Добродеев.

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group во втором квартале 2019 года выросла на 22,9% год к году, до 20,05 млрд руб., EBITDA — на 21,6%, до 7,2 млрд руб. В июле компания объявила о планах по созданию совместного предприятия со Сбербанком на рынках транспорта и еды.

Подписку на собственные сервисы за 169 руб. в месяц с мая 2018 года развивает «Яндекс». Предложение «Яндекс.Плюс» запустилось на базе подписки на «Яндекс.Музыку» и первоначально включало скидки на «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Такси», дополнительные гигабайты в «Яндекс.Диске», доступ к «Кинопоиску» и бесплатную доставку из маркетплейса «Беру» при заказе от 500 руб. Сейчас число предложений расширено до десяти. В компании не раскрывают количество подписчиков. В мае гендиректор группы «Яндекс» Аркадий Волож говорил, что число платных подписчиков «Яндекс.Музыки» (включает не только подписчиков «Яндекс.Плюса») достигло почти 2 млн. «Яндекс» намерен расширять число предложений и пока не рассматривает повышение стоимости «Яндекс.Плюса», заявили “Ъ” в его пресс-службе.

Судя по динамике показателей «Яндекса» в сегменте медиасервисов, можно говорить о популярности «Яндекс.Плюса», полагает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. По его мнению, подписка принесет дополнительный доход и Mail.ru Group.

Крупные интернет-компании ориентируются на модель Amazon, отмечает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Подписка Amazon Prime дает бесплатную доставку в течение двух дней, и это настолько повышает частоту покупок и выручку, что компания «может добавлять сколько угодно новых сервисов в подписку и субсидировать их», поясняет он. Для Mail.ru Group это попытка нарастить лояльность и удержать пользователя в своих сервисах, рассуждает господин Казарян, она принесет дополнительную монетизацию, хотя в этом случае и неочевиден якорный сервис, который обычно присутствует в подобных предложениях.

Дмитрий Шестоперов