Moody's прогнозирует «сильные» финансовые результаты нефтехимических компаний РФ

Крупные производители нефтехимической продукции России покажут «сильные» финансовые результаты в 2020 году, но в 2021 году их рентабельность начнет снижаться, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.

«Ключевыми факторами высоких показателей являются ввод новых мощностей и низкие затраты, а также слабый рубль, который поддерживает маржу компаний-экспортеров и эффективно вытесняет дорогостоящий импорт»,— сказано в заявлении.

По оценке агентства, лучших результатов достигнут компаний «Сибур» и «Нижнекамскнефтехим». EBITDA «Сибур» увеличится на 30-40% в следующем году, а «Нижнекамскнефтехим» сохранит высокие показатели, полученные в 2018 году, сказано в обзоре.

Moody's также объяснило, почему в 2021 произойдет снижение рентабельности внутренних продаж и экспорта — на рынке возрастет производство основных полимеров. По мнению специалистов агентства, только масштабные производители с наиболее низкими затратами не потеряют стабильную прибыль.