Барам хотят прописать региональный метраж

Петербургские депутаты предложили Государственной думе разрешить регионам самостоятельно определять минимальную площадь заведений общепита, которые смогут торговать алкоголем в жилых домах. На федеральном уровне сейчас обсуждается запрет продажи спиртного в заведениях с залами обслуживания до 20 кв. м. Городские депутаты считают, что регионы должны иметь возможность повысить эту планку в пределах от 20 до 100 кв. м. По оценкам экспертов, в результате этого в зону риска могут попасть более 2 тыс. петербургских заведений.

Депутаты петербургского Законодательного собрания предложили наделить регионы правом самостоятельно определять минимальную площадь заведений общепита, которым разрешено торговать алкоголем, в пределах от 20 до 100 кв. м. Соответствующие поправки к проекту федерального закона парламентарии направили в Государственную думу. Сейчас там рассматривается инициатива о запрете продажи алкоголя в заведениях общепита в многоквартирных домах и на прилегающей территории. Предполагается, что под ограничения попадут заведения общепита, имеющие площадь зала для обслуживания посетителей менее 20 кв. м. На текущий момент законопроект, разработанный группой депутатов от «Единой России», прошел первое чтение. В пояснительной записке сказано, что инициатива направлена на обеспечение общественного порядка и прав граждан на тишину и отдых в местах проживания.

Как пояснил “Ъ” глава комитета по законодательству петербургского ЗакСа Денис Четырбок, без дополнительных полномочий региональные власти не смогут эффективно и качественно регулировать продажу спиртного в общепите. Федеральная инициатива не позволяет решить проблемы Петербурга, поскольку в городе мало рюмочных с зоной обслуживания менее 20 кв. м, пояснил депутат. Какими будут ограничения на региональном уровне, пока не решено, для этого нужно собрать статистические данные, говорит он. По словам господина Четырбока, «основные нарушители» имеют площадь менее 100 кв. м., тогда как помещения большей площади используют в основном рестораны, претензий к которым у жителей нет.

Подсчетов, какое количество заведений затронет инициатива, у депутатов ЗакСа и чиновников Смольного нет. Согласно данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, всего в городе насчитывается более 3,7 тыс. заведений общепита, большинство которых расположено в многоквартирных жилых домах. По оценке НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максима Черниговского, под действие закона попадет более 2 тыс. «наливаек». Управляющий партнер Beer Family Project Николай Митчин указывает, что федеральная инициатива направлена на борьбу с заведениями, торгующими пивом. «Остальной продукцией нельзя торговать в помещении меньше 50 кв. м и без лицензии»,— отмечает он.

Новые ограничения не решат основных проблем алкогольного рынка, отмечает господин Черниговский, указывая, что на небольшие предприятия общепита в Петербурге приходится 2% от общего объема реализации алкоголя без учета пива. «Такие кафе неинтересны производителям, так как на них приходится небольшой объем продаж, и безразличны власти из-за того, что от них много шума, а акцизов мало»,— поясняет он. Решению проблемы может способствовать ограничение продажи алкоголя в многоквартирных домах не только для предприятий общепита, но и для розничных магазинов, отмечает эксперт. Альтернативой этому может быть введение для общепита запрета на торговлю алкоголем с 22 до 11 часов по аналогии с розницей, говорит господин Черниговский.

Привязывать ограничения к площади не имеет смысла, полагает господин Митчин. «Если торговая точка работает по всем правилам, то какая разница, какой у нее метраж»,— объясняет он. Более оправданно — определить критерии отнесения заведений к цивилизованным, такие как наличие кухни, меню, доготовочного цеха, санузла, моек, уверен эксперт.

Константин Куркин, Ольга Кантемирова