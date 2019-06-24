Сеть казино Eldorado Resorts выкупает Caesars Entertainment за $8,7 млрд

Американская сеть казино Eldorado Resorts и ее конкурент, Caesars Entertainment достигли договоренности о слиянии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Официально о сделке может быть объявлено в понедельник, 24 июня. Согласно условиям соглашения Eldorado Resorts выплатит наличными и акциями $8,7 млрд.

Каждая акция Caesars была оценена в $13, что на 30% выше их стоимости по итогам пятничных торгов. А вся компания таким образом оценивается в $18 млрд с учетом долгов. Объединенная компания будет разделена практически поровну между акционерами двух операторов казино, сообщают источники агентства.

Caesars — некогда одна из самых успешных сетей казино в США, однако выкуп компании с помощью кредитов Apollo Global Management и TPG Capital в 2006 году оставил Caesars с огромной задолженностью непосредственно перед финансовым кризисом. В результате в 2015 году компания была вынуждена подать заявление о начале процедуры банкротства с защитой от кредиторов. Инициатором же нынешней сделки по продаже Caesars выступил миллиардер Карл Айкан, который является одним из крупнейших акционеров компании с долей в 28,5%.

Кирилл Сарханянц