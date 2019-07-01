«Все звезды эстрады прошли через "Метелицу"» Какими были самые известные казино России и что с ними стало

1 июля 2009 года все казино и залы игровых автоматов в России вне специальных зон попали под запрет. В зданиях, где раньше процветал игорный бизнес, теперь работают магазины, офисы и даже культурный центр.

«Метелица»

Фото: Максим Шеметов / ТАСС Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Член бюро правления РСПП, бывший соучредитель казино «Метелица» Давид Якобашвили:

«"Метелица" очень знаменитая была, и как раз она помогла нам нужные связи в Москве сделать, имя какое-то. Все сегодняшние звезды эстрады, не буду называть имен, прошли через "Метелицу". Прям звонили мне многие, просились выступать: там же живые деньги, огромное количество народа, по 600–700 человек за вечер собиралось» (21 ноября 2011 года в интервью “Ъ”).

Самый известный клуб-казино Москвы открылся в июне 1993 года в помещении бывшего кафе «Метелица» на Новом Арбате. Cherry Casino в здании развлекательного комплекса «Метелица» стало кузницей кадров для российской эстрады. Здесь начинали карьеру Влад Сташевский, Дима Билан, выступали Борис Гребенщиков, Сергей Пенкин, Валерия и другие.

Известна история, когда в казино ворвались сотрудники ОМОНа и опустошили карманы гостей со словами: «Эти деньги заработаны нечестным трудом». Помимо концертов клуб-казино регулярно проводил VIP-мероприятия — Международный фестиваль авангардных коллекций, шоу «Девять женихов принцессы Лолиты» и даже чемпионат России по кикбоксингу. Казино закрылось 29 июня 2009 года.

Сегодня в этом здании находятся несколько ресторанов, стриптиз-бар Penthouse и салон красоты.

Golden Palace

Фото: РИА Новости Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Актриса Лариса Голубкина:

«Я была на шестилетии казино-клуба Golden Palace. И честно говоря, разочаровалась. На Западе клубы — это золотой ключик, открывающий дверь в сказку, а у нас — машина для выкачивания денег и самодеятельность» (18 ноября 2000 года в интервью “Ъ”).

Казино работало с 1994 года. В 1996-го в нем был установлен абсолютный рекорд выигрыша для Москвы — $240 тыс. В разные годы здесь выступали Мирей Матье, ZZ Top, Nazareth и другие звезды. В декабре 1996 года в Москве в подъезде своего дома был убит соучредитель и фактический владелец казино Golden Palace Давид Хачатуров.

В 2004 году на сцене Golden Palace собралось первое заседание Клуба поющих политиков (КПП), в составе которого были заместитель московского мэра Михаил Мень, несколько депутатов Госдумы и другие.

В 2006 году МВД приостановило работу казино «за многочисленные нарушения в деятельности». Ежедневный оборот в Golden Palace тогда составлял не менее $1 млн. Вскоре игорное заведение возобновило работу и окончательно закрылось 29 июня 2009 года.

Сегодня на месте казино расположен одноименный развлекательный центр, в котором проводятся корпоративы, свадьбы, а также снимаются телепроекты Comedy Club и Comedy Woman.

«Жар-птица» и «Беверли-Хиллз»

Фото: Владимир Яцина / ТАСС Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Журналист Валерий Панюшкин:

«Говорят, что принадлежащее Чаку Норрису казино "Беверли-Хиллз" — очень бандитское место. И это, конечно, правда. То есть я не знаю, именно ли бандиты ходят в заведение любимого всей страной техасского рейнджера, но выглядят посетители "Беверли-Хиллз" именно так, как большинство бездушных угнетателей индейцев, коим Чак Норрис бьет ногами по лицу в каждой серии» (27 марта 1998 года в материале “Ъ”).

В августе 1993 года в Москве в одной из семи сталинских высоток (Кудринская площадь, 1) открылся игровой центр «Жар-птица». Популярным это место стало в 1996 году, когда на месте «Жар-птицы» появилось казино «Беверли-Хиллз». На презентацию приехали мэр Лас-Вегаса Джен Джонс, будущий президент США миллиардер Дональд Трамп, актер Чак Норрис.

Идея превратить «Жар-птицу» в клуб-казино принадлежала президенту ТОО «М-Лас-Вегас» Игорю Балло, заручившемуся поддержкой Чака Норриса, считавшего, что «Россия — довольно стабильная страна, а Москва сейчас находится в очень хорошей с точки зрения инвестиций ситуации». Казино стало одним из самых модных развлекательных заведений в Москве. Ежедневно посещало 600–700 человек.

Вопреки прогнозам казино не приносило много прибыли. В 1999 году российские и американские учредители клуба начали судиться, а в декабре 2000 года по решению Московского арбитражного суда казино было закрыто.

Сегодня на месте игорного заведения работает универсам «Магнит».

«Шангри Ла»

Фото: PhotoXpress Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Бывший владелец казино «Шангри Ла» Майкл Боттчер:

«Как это было? Как я потерял свой бизнес? Я был на бумаге миллиардером, а на следующий день у меня больше не было бизнеса. Вот как это было! Хотя нет. Я-то был в порядке. Но у меня было 6000 сотрудников. И вот они как раз не были в порядке» (1 марта 2019 года в интервью газете «Ведомости»).

Бывший лондонский таксист, основатель компании Storm International Майкл Боттчер открыл «Шангри Ла» в 1999 году на месте развлекательного центра «Каро» в здании кинотеатра «Россия».

Частым гостем казино была певица Алла Пугачева. Входной билет в «Метелицу» на момент открытия в 1993 году стоил $20, а в «Шангри Ла» — $200, что было дорогим удовольствием для столицы после дефолта 1998 года.

«Шангри Ла» попадала в криминальные хроники. Так, в 2004 году бывший участник люберецкой ОПГ Вячеслав Казарин познакомился в казино с четырьмя членам молдавской ОПГ. Проиграв, Казарин пригласил молдаван к себе на квартиру, где расправился с победителями.

Казино закрылось 30 июня 2009 года, а в июне 2011 года ФСБ задержала главного исполнительного директора компании Storm International Дарена Кина за организацию незаконного игорного бизнеса в «Шангри Ла». Англичанин выплатил штраф 150 тыс. руб.

Сегодня в здании бывшего казино расположен Московский театр мюзикла, а также несколько кафе и ресторанов.

Jazz Town

Фото: РИА Новости Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Бывший владелец клуба-казино Jazz Town Майкл Боттчер:

«Да, в России слишком много казино и слишком много залов игровых автоматов. Да, это следовало отрегулировать уже давно. Но зачем наносить удар по экономике? Зачем уничтожать сотни тысяч рабочих мест? Зачем загонять игорный бизнес в подполье? А ведь у многих работающих в этой индустрии есть семьи... Прямо и косвенно будет затронуто примерно 2 млн человек. Я не думаю, что задушить игорный бизнес в России было хорошей мыслью» (30 апреля 2008 года в интервью “Ъ”).

Казино Jazz Town открылось в 2004 году. Как и «Шангри Ла», оно принадлежало компании Storm International Майкла Боттчера. Развлекательный центр стремился стать джазовым центром столицы, регулярно приглашал на свою сцену известных зарубежных музыкантов — саксофониста Луи Склависа, джазовую певицу Арли Леонард и других звезд.

В казино существовала элитная VIP-зона, стать членом которой можно было только по решению менеджмента. Она часто использовалась для приватных деловых встреч.

Казино закрылось 29 июня 2009 года. Сегодня на его месте расположены ресторан, супермаркет и караоке-клуб.

«Кристалл»

Фото: РИА Новости Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Бывший руководитель крупье развлекательного центра «Кристалл» Андрей:

«Существуют разные категории игроков. Первую группу составляют профессионалы... Для таких людей достаточно выигрывать по $200–300 в день... Во вторую группу входят так называемые крупные игроки, которые ставят не меньше $10 тыс. за время игры... Третья группа состоит из шулеров, а с ними, понятно, разбирается милиция» (24 сентября 2002 года в интервью «Коммерсантъ-Деньги»).

На момент открытия в 1997 году это был самый большой развлекательный комплекс в Восточной Европе — более 3 тыс. кв. м.

В марте 1999 года около казино сотрудники столичного РУБОПа задержали известного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). По словам оперативников, в «Кристалле» он не только играл в рулетку, но и курил гашиш. Во время обыска у Шакро обнаружили 33,5 г наркотика.

В 2000 году здесь состоялось открытие музыкального театра «Кристалл». В 2002 году в «Кристалле» отмечала день рождения певица Алла Пугачева, в ходе которого пресс-секретарь московской мэрии Сергей Цой плясал в набедренной повязке и с копьем.

В 2006 году после рейда милиции «Кристалл» был временно закрыт. Помимо налоговых и санитарных нарушений было объявлено, что казино якобы подконтрольно криминальным авторитетам из Грузии. 29 июня 2009 года казино закрылось окончательно.

Сегодня в здании бывшего развлекательного комплекса находится свадебный центр «Кристалл», а также салон красоты, кофейня и несколько магазинов.

«Империя»

Фото: Коммерсантъ / Григорий Собченко Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Игорный дом открылся в 2001 году на месте казино «Мадам Софи». Залы «Империи» совмещали стили барокко и ампир. Вход для дам был свободный, а для мужчин билет стоил $50.

Каждый месяц в казино проходили фирменные «Имперские вечера» — стриптиз-шоу, посвященные каждой из когда-либо существовавших мировых империй. Так, в 2001 году программу открывал «Вечер японской империи», среди гостей разыграли японский автомобиль. Казино закрылось 29 июня 2009 года.

Учредителем игорных заведений «Империя», «Кристалл» и Golden Palace была американская корпорация «Оптикал Бейсике инк». В марте 2010 года ее представитель и игорный бизнесмен Леон Ланн (он же Леонид Каплан) был задержан в Москве по запросу властей Испании, называвших господина Ланна «финансовым управляющим русской мафии» и обвинявших его в отмывании преступных доходов. В мае 2011 года Леонид Каплан был экстрадирован в Испанию, где его приговорили к пяти годам и оштрафовали на €7 млн. Позже по состоянию здоровья он был освобожден и уехал в Израиль.

В здании казино сейчас работает Китайский культурный центр.

«Космос»

Фото: ТАСС Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Певица Лариса Долина:

«Ходила в казино "Космос" на вечеринку, посвященную Кубку Стэнли, который привезли в Москву Олег Твердовский и Сергей Брылин. По традиции из него обязательно надо испить шампанское. Казино "Космос" для этого стало идеальным местом. Для Олега это первый завоеванный кубок. А я, в отличие от ребят, уже третий раз пью шампанское из Кубка Стэнли» (22 августа 2003 года в интервью “Ъ”).

Казино работало на первом этаже одноименной гостиницы. Здесь устраивались турниры, вечеринки и светские мероприятия. В 1995 году в «Космосе» был выявлен факт незаконной продажи игральных фишек за иностранную валюту, а в кассе оперативниками ГУВД было изъято $12 тыс.

В 2001 году “Ъ” сообщал о прошедшей в казино «стрелке» вора в законе Сергея Стакозуба с криминальными авторитетами Юрием Пичугиным (Пичуга) и Владимиром Вагиным (Вагон). В 2006 году после очередной милицейской проверки работа казино была приостановлена (65 игровых автоматов не имели надлежащих сертификатов).

Сейчас на месте закрытого в 2009 году казино расположен бизнес-центр «Космос».

«Корона»

Фото: РИА Новости Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Президент Федерации спортивного покера РФ Дмитрий Лесной:

«В 1999 году один наш коллега договорился, кажется, с казино "Корона", что привезет на турнир игроков из Австралии… Не поленился, слетал в Мельбурн и действительно привез оттуда 38 человек. Все бы хорошо, но только в том турнире в результате приняло участие 42 игрока. Естественно, австралийцы остались в легком недоумении: а зачем, собственно, они летали в Москву?» (29 августа 2007 года в интервью “Ъ”).

Казино открылось в 1999 году, дополнив ряд игорных заведений на Арбате. Наряду с «Метелицей» в покер здесь могли играть те, кто не готов был платить за участие тысячи долларов.

В январе 2002 года казино праздновало свое трехлетие. На мероприятии присутствовал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В ходе игры в рулетку помощники вице-спикера Госдумы объясняли своему шефу, что не стоит много ставить на «красное», на тот спокойно отвечал: «Не мешайте, это мое дело. У меня своя система. Мои фишки. Хочу — выигрываю, хочу — проигрываю», после чего выиграл $650.

С 2007 года здесь проходил ежегодный чемпионат России по покеру Russian Poker Championship, принять участие в котором могли все желающие.

30 июня 2009 года казино закрылось. Сейчас в здании на Арбате находятся ресторан, музей эротики «Точка G», развлекательный и СПА-центры.

«Метрополь»

Фото: Игорь Зотин / ТАСС Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Продюсер Андрей Фомин:

«Я стал очевидцем события исторического: в "Метрополе" прошло огромное пати, посвященное тому, что фирма "Мартини" сменила дизайн этикетки на своей продукции. С "Мартини" такие вещи случаются не чаще чем раз в сорок лет. Больше всего запомнился живой показ сцены купания в фонтане из "Сладкой жизни" Феллини. А когда еще увидишь, как в "Метрополе" купаются в знаменитом фонтане?» (31 октября 2003 года в интервью “Ъ”).

Казино открылось в 1994 году в здании одноименной гостиницы. В 2004 году журнал Forbes включил его в топ-10 казино мира. С конца 2006 года среди VIP-игроков разыгрывалось 20 кг золота. Самый же большой за все время существования казино выигрыш в «Метрополе» составил $2 млн.

В сентябре 2007 года в казино был ранен депутат Национального собрания Армении и предприниматель Тигран Арзаканцян, получивший огнестрельное ранение в плечо и ножевые в грудь и кисть.

Казино закрылось в июле 2009 года, а его управляющая компания Storm Casino Management в октябре того же года подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве.

«Валерий Брюсов»

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Диджей, музыкант, бывший арендатор каюты на теплоходе «Валерий Брюсов» Кирилл Чернев:

«Первое время капитан корабля очень подозрительно на нас смотрел, потому что в 90-е тут были казино и каюты почасовой аренды, но потом он поверил, что мы будем создавать что-то совсем другое. Представляю, как грустно быть капитаном корабля, который не плавает» (3 мая 2017 года в интервью The Village).

Судно «Валерий Брюсов» было построено в 1984 году, после чего поступило в Московское речное пароходство. С 1993 года теплоход был ошвартован у Крымской набережной на Москве-реке, возле Центрального дома художника, и эксплуатировался в качестве плавучей гостиницы, казино и ресторана.

До 1998 года корабль приносил владельцам лишь убытки, но позже был передан компании «Инфлотель» и превратился в доходное предприятие, прославившись как один из первых в Москве караоке-баров. Стоимость переоборудования корабля в развлекательный комплекс с казино оценивалась не менее чем в $10 млн.

В июле 2014 года на борту судна был открыт культурно-развлекательный арт-центр «Корабль Брюсов», в состав которого входили кафе, магазины, творческие студии и кинозал. В 2017 году судно было выведено из эксплуатации и переведено из Москвы в затон Белый Городок в Тверской области.

Андрей Егупец