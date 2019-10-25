Что смотреть на Большом фестивале мультфильмов

С 25 октября по 4 ноября в Москве пройдет традиционный ежегодный Большой фестиваль мультфильмов, где покажут больше 400 анимационных работ со всего мира. В программе фильмы для детей и для взрослых, победители главных международных фестивалей, студенческие дебюты и ретроспективы классиков анимации. Weekend выбрал фильмы, которые нельзя пропустить





премьеры

Он не может жить без космоса Константин Бронзит Россия, 2019

Предыдущая короткометражка Константина Бронзита о двух друзьях-космонавтах называлась «Мы не можем жить без космоса» — в 2016 году она была номинирована на «Оскар». Новый фильм проще, трагичнее, умнее и безвоздушнее. Герой рождается в скафандре, да так и растет — чтобы рано или поздно выяснить, что его отец тоже был космонавтом и тоже прожил всю жизнь в скафандре. Мать пытается сделать сына человеком, отвлечь от мечты, но герой снова и снова пытается выйти в открытый космос, избавиться от маминого притяжения. Сам Бронзит говорит, что снимает фильмы об одиночестве. Блаженны одинокие, ибо космос покоряется только им.

ЦДК, 27 октября, 18.00

Государственная Третьяковская галерея (Инженерный корпус), 2 ноября, 14.00

«Каро 11 Октябрь», 3 ноября, 17.00

Одинокий монстр выходит к людям Иван Максимов Россия, 2019

Все фильмы великого Ивана Максимова — одинокие монстры, все они о том, как недотыкомки под прекрасную музыку самозабвенно занимаются чем-то бессмысленным. Этот фильм — об одиноком многоруком существе, которому скучно играть с самим собой в шахматы, и книги ему тоже надоели, и делать то, что делают его сородичи, нет больше никаких сил. Обаяние максимовских персонажей превращает в общем-то банальный сюжет в откровение: если не можешь вписаться в общество себе подобных, впишись куда-нибудь еще, если не можешь выйти к людям — выйди хоть куда-то. Хотя бы к зайцам.

«Каро 11 Октябрь», 27 октября, 17.00

ЦДК, 2 ноября, 19.45

Государственная Третьяковская галерея (Инженерный корпус), 3 ноября, 14.30

Дочь Дарья Кащеева Чехия, 2019

Отец и дочь пытаются найти общий язык — мятые, неприкаянные кукольные персонажи проживают свою мятую и неприкаянную кукольную жизнь, не понимая друг друга. Такое ощущение, что смотришь румынский артхаус, где чьи-то чувства вечно не в фокусе, а каждый кадр длится так долго, чтобы герои хоть что-то поняли о своей жизни. Но герои ничего не понимают, они, как и все люди, стоят и смотрят мимо камеры, или проваливаются в темный лес своих желаний и страхов. Режиссер Дарья Кащеева училась в Гнесинке, работала звукорежиссером в разных театрах, потом эмигрировала в Чехию, со второй попытки поступила в киношколу, а за «Дочь» получила студенческий «Оскар». Заслуженно.

«Каро 11 Октябрь», 26 октября, 17.00

Государственная Третьяковская галерея (Инженерный корпус), 27 октября, 18.00

ЦДК, 1 ноября, 19.30

Узы Дина Великовская Россия, 2019

Молодая девушка хочет посмотреть мир. Но, уезжая из родительского дома, она случайно цепляется за какую-то нитку, и весь мир ее родителей разматывается, как вязаный шарф. Удивительно уместная техника: весь мир «Уз» нарисован 3D-ручкой. Нарисованные персонажи и объекты выглядят двумерными, но как только мир «распускается», он начинает казаться более объемным, хоть и гораздо более бессмысленным. Гран-при Российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

ЦДК, 27 октября, 18.00

Государственная Третьяковская галерея (Инженерный корпус), 2 ноября, 14.00

«Каро 11 Октябрь», 3 ноября, 17.00





полнометражные фильмы

Ласточки Кабула Забу Брейтман, Элеа Гоббе-Мевлек Франция, Люксембург, Швейцария, 2018

Полнометражная анимация из программы Каннского «Особого взгляда», поставленная по роману алжирского писателя Ясмины Хадры (Мухамеда Мулесхула) об Афганистане при талибах. Герой-тюремщик бесстрастно смотрит на то, что происходит с его страной, где женщин могут забить камнями за любую оплошность, а перед очередным матчем на стадионе проводятся публичные казни. Но история одной молодой женщины заставляет его очнуться. Фильм дает увидеть Афганистан глазами женщин — абсурдный мир, заполненный одинаковыми мужчинами, которые готовы подчиняться любой силе. Визуально «Ласточки», уходящие то в слепящий белый, то в тюремную тьму, то в угрюмый голубой цвет бурки, напоминают акварельные иллюстрации из советского журнала «Пионер», отчего фильм становится еще страшнее. Первый опыт французской актрисы и режиссера Забу Брайтман в анимации, который она представит гостям фестиваля в Москве.

«Каро 11 Октябрь», 26 октября и 3 ноября, 18.45

Путешествие принца Жан-Франсуа Лагиони Франция, Люксембург, 2019

В Москву приедет французский классик Жан-Франсуа Лагиони, автор нежнейшего фильма «Луиза зимой» (2016) и знаменитого «Путешествия через Атлантику на веслах», получившего в 1978 году в Канне «Золотую пальмовую ветвь» за лучший короткометражный фильм (на фестивале покажут еще и сборник короткометражек Лагиони, включая, разумеется, и эту). «Путешествие принца» — история из той же вселенной, что и «Королевство обезьян» (1999). Это приключенческо-философская притча о седовласом трикстере, уверяющем, что он — принц из-за моря. Лагиони ехидно исследует обезьянью цивилизацию, основанную на тяге к страху и бесконечном производстве ненужных вещей. «Принц» — старомодная сказка в духе вольтеровских романов и «Планеты Обезьян», праздник для франкофилов и киноманов. Спойлер: в фильме есть поразительная обезьянья версия «Кинг-Конга».

«Каро 11 Октябрь», 30 октября, 19.30

Швейцарец Крис Аня Кофмель Швейцария, Германия, Хорватия, Финляндия, 2018

Документальная анимация из программы «Неделя критики» Каннского кинофестиваля — расследование смерти военного репортера Кристиана Вуртенберга, погибшего в Хорватии в 1992 году при невыясненных обстоятельствах, снятое его двоюродной сестрой. Аня Кофмель не только берет интервью у родных и друзей Криса, она реконструирует реальные события и собственные дикие сны, пытаясь понять и себя, и Криса, и всех тех, кого влечет война. Мрачноватый детективный сюжет и хроника войны в Югославии сплетаются с галлюцинаторными анимационными размышлениями режиссера. «Крис» не дотягивает до высокой поэзии анимационно-документального военного эпоса «Вальс с Баширом» Ари Фольмана, но становится как минимум готической балладой об адреналиновых джанки.

«Каро 11 Октябрь», 27 октября, 18.30





анимация о холокосте

Мне нужно вам кое-что передать Режиссер Матан Рошлиц Великобритания, Италия, 2018

Документальная анимация из программы фильмов «Анимация о холокосте» — монолог женщины, сбежавшей из поезда смерти по дороге в Освенцим в 1943 году. В поезде остался ее умирающий отец, а она выжила — и многие десятилетия спустя рассказала свою историю на камеру. Режиссер-документалист Матан Рошлиц любуется своей героиней, оставляя сегодняшние документальные кадры цветными, а воспоминания раскрашивает черным и белым. А художник-аниматор Мэй Киндред-Бутби рисует дрожащие силуэты поверх старых фотографий, превращая черно-белые фото в иллюстрации отчаяния.

Еврейский музей и центр толерантности, 30 октября, 19.00 и 3 ноября, 17.00





ретроспектива Дмитрия Геллера

Я видел, как мыши кота хоронили Дмитрий Геллер Китай, Россия, 2011

Детский стишок, превращенный в туманный хоррор, печальный сон. Все фильмы Геллера похожи на сомнамбул, они впадают в ярость, не выходя из сна, и сами себя убаюкивают. На фестивале будет показана ретроспектива мастера, в том числе дебютный «Привет из Кисловодска» (2000). Кроме того, режиссер даст мастер-класс под названием «Китайские сезоны Дмитрия Геллера», где расскажет о своем опыте режиссерской и преподавательской работы в Китае. «Мышей» он снял со своими китайскими студентами в 2011-м, фильм получил гран-при на фестивале в Хиросиме и Национальную премию Китайской анимационной академии «Golden Monkey».

Государственная Третьяковская галерея (Инженерный корпус), 3 ноября, 18.00





победители

Дядюшка Томас, учет дней Регина Пессоа Португалия, Канада, Франция, 2019

Светлая автобиографическая сказка о том, откуда берется страсть к рисованию и куда деваются люди, сыгравшие главную роль в нашей жизни. Регина Пессоа — португальский аниматор, автор самого знаменитого португальского мультфильма «Трагическая история со счастливым концом» (2005), в котором у героини сердце билось быстрее и громче, чем у остальных. У дядюшки Томаса сердце тоже бьется не так, как у других: он одержим цифрами, они падают на него со всех сторон. А еще он учит племянницу рисовать — чем получится и на чем попало. И если нарисовать правильно — изображение оживет. Меланхолическое признание в любви собственному детству и своему призванию. Фильм собрал кучу призов на разных анимационных фестивалях.

«Каро 11 Октябрь», 26 октября, 20.30

Мой козленок Томоки Мисато Япония, 2018

Самый страшный мультфильм фестиваля, который нельзя показывать ни детям, ни тем, у кого есть дети, ни тем, кто когда-то был ребенком. Начинается он с того, что мама-Коза разрезает Волку живот и достает своих полупереваренных детей-козлят, всех, кроме одного. Чуть позже в домик козлят приходит ребенок, одетый в пушистую шапочку, и мама-Коза решает, что это и есть ее пропавший сыночек. Как только мама уходит, ребенка окружают козлята, похожие на упырей. Но это лишь начало истории — слишком прямолинейной, слишком страшной и абсолютно бесчеловечной. Автору — японскому аниматору Томоки Мисато — еще нет тридцати, но десятиминутный хоррор про «Козленка» он снимал десять лет.

ЦДК, 27 октября, 21.30

«Каро 11 Октябрь», 28 октября, 19.30

«Иллюзион», 31 октября, 20.00





фильм закрытия

Времена года Вивальди Анна Буданова, Ольга Пярн, Прийт Пярн, Ацуси Вада, Теодор Ушев Япония, 2017

Проект Токийского университета искусств под кураторством Кодзи Ямамуры («Голова-гора») — четыре разных подхода к Антонио Вивальди и его «Временам года», и большие режиссеры, предлагающие свои версии великой музыки. Космический хаос россиянки Анны Будановой («Весна»), экспрессионистские авангардные трансформации канадца Теодора Ушева («Зима») и две попытки нарратива: гротескные микросюжеты эстонского классика Прийта Пярна и Ольги Пярн («Лето») и животно-охотничьи сказки японца Ацуси Вады («Осень»). Фильм как нельзя лучше подходит для закрытия фестиваля, поскольку является своеобразной антологией всего, что мы называем анимацией.

«Космос», 4 ноября, 19.00