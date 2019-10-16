Путин разрешил МВД объявлять предостережения гражданам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право полицейским выносить предостережения гражданам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как будут выглядеть предостережения, в документе не уточняется. Его форму, порядок объявления должно определить МВД. Предостережение можно получить за антиобщественное поведение и за действия, которые приведут к правонарушению.

До этого выносить предостережения могли только ФСБ и прокуратура. Наделить полицию таким правом предложили председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Александр Хиштейн.

Подробнее о законопроекте читайте в публикации “Ъ” «Полиция берет предупреждение на вооружение».