В Курганской области врачи и пациенты закрытого тубдиспансера забаррикадировались в здании

Врачи и пациенты отделения Курганского областного противотуберкулезного диспансера в поселке Чернавский отказались покидать здание закрытого на капитальный ремонт медучреждения. Больницу, в которой отключили свет и тепло, окружили сотрудники правоохранительных органов. Об этом в Twitter сообщает межрегиональный профсоюз работников здравоохранения «Альянс врачей», который считает, что отделение закрыли незаконно.

«Осада курганского тубдиспансера вместе с больными и медиками в больнице без света и тепла продолжается. Медики забаррикадировались на кухне и в столовой. Прибывают полицейские и омон. Закрытие больницы незаконно, сомнений нет»,– сообщает «Альянс врачей».

Как рассказала «Ъ» сотрудница, находящаяся в отделении, внутри находятся два медика и две санитарки. «Мы считаем закрытие диспансера и наше увольнение незаконным. Вчера утром к нам вернулись пять наших пациентов - все они нуждаются в паллиативной помощи. Утром у нас отключили отопление, воду, свет и электричество. Мы не можем бросить больных - завтра наша смена закончится, и нас сменят коллеги»,- рассказала женщина. По ее словам, за дверями отделения много полицейских, которые говорили находящимся внутри, что они должны уйти.

В сентябре этого года департамент здравоохранения Курганской области объявил о закрытии отделения тубдиспансера в поселке Чернавский Кетовского района на три года для проведения капитального ремонта в здании. Сотрудники, несмотря на обещания властей о переводе в другие медучреждения, боятся потерять работу. В последний рабочий день, 15 октября, медики и несколько пациентов, которых уже перевели в другие больницы, пришли в отделение в Чернавском и отказались покидать здание, до тех пор, пока не будет отменено решение о закрытии медучреждения. Сегодня там отключили электричество и отопление.

Ранее медработники в знак протеста против закрытия больницы отказались от своих избирательных прав.