Кому что светит в окне

После закрытия октябрьского, предпоследнего окна, отведенного под матчи отборочного цикла чемпионата Европы, известны шесть участников первенства. Вместе со сборной России путевки на турнир получили бельгийцы, итальянцы, поляки, испанцы и украинцы. На кону еще 20 вакансий, и перед заключительным, ноябрьским окном в большинстве из десятка групп квалификации по крайней мере тлеет интрига. А в некоторых она горит ярким пламенем.

Группа A

В этой группе в главный матч октябрьского окна превратился тот, в котором в Софии сборная Англии уничтожила болгар под поток расистских оскорблений с трибун (см. “Ъ” от 16 октября). Но на самом деле, если акцентироваться именно на спортивной стороне вопроса, гораздо важнее была победа, одержанная параллельно косовской командой над черногорской со счетом 2:0. Она сохранила классную интригу перед двумя заключительными турами, которые состоятся в ноябре.

В гонке за двумя путевками по-прежнему три команды. Сборная Англии на три очка опережает чешскую, а та — всего на очко только недавно появившуюся на международной арене и уже наводящую шороху косовскую, которая в ноябре поочередно сыграет с обоими конкурентами — с чехами на выезде, а с англичанами, чье положение, конечно, выглядит попрочнее положения преследователей, дома. При этом, что бы ни произошло с балканской командой в этих встречах, отбор на чемпионат Европы для нее после завершения турнира наверняка не закончится.

В этой квалификации разыгрывается лишь 20 путевок на него — по две от каждой группы. Обладателей остальных определит так называемый play-off Лиги наций в марте будущего года. Это четыре мини-турнирчика для квартета команд в каждом. А составлены квартеты будут на базе результатов в прошлогоднем основном состязании Лиги наций, в котором сборные были рассеяны по нишам. Так вот, результаты косовцев, размещенных в нише аутсайдерской, были отличными, и они практически гарантировали себе «страховочный вариант» в виде play-off. А в нем у них будут оппоненты уровнем не выше черногорцев. По версии официального сайта Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), наиболее вероятный на данный момент набор — это сборные Грузии, Белоруссии и Северной Македонии.

Группа B

В числе заметных событий этого цикла — украинский рывок. Сборная Украины, которая на предыдущем чемпионате Европы умудрилась выступить еще хуже провалившей его сборной России, а затем не отобралась на прошлогодний чемпионат мира с возглавившим ее в кризисной ситуации Андреем Шевченко — выдающимся футболистом, но тренером почти без опыта,— провела грандиозный отбор. Путевку она взяла, обыграв дома — 2:1 — действующих континентальных чемпионов португальцев. А те из-за этой осечки «подвисли» — но все-таки не слишком капитально. Сербов, идущих третьими, португальцы опережают всего на очко. Но на финише их ждут две встречи со слабаками — литовцами и люксембуржцами. И преимущество в очных играх с сербами на стороне сборной Португалии.

Группа C

Фавориты группы — сборные Нидерландов и Германии — к ноябрьскому окну подошли с равным количеством очков и опережая на три балла североирландцев. Тем в рамках заключительного окна придется сыграть как раз с обоими грандами. С голландцами у сборной Северной Ирландии будет домашний матч, с немцами — гостевой. В общем, шансы проскочить в двойку у нее, откровенно говоря, призрачные (тем более учитывая, что лидерам до этого она проиграла с разницей в два гола). Так что североирландцам, скорее всего, стоит готовиться к play-off Лиги наций — мимо него им просвистеть будет сложно.

Группа D

В этой группе интрига не условная, не натянутая, а самая настоящая. У сборных Ирландии и Дании — по дюжине очков, у сборной Швейцарии, которая обыграла со счетом 2:0 ирландцев,— 11. И как ни странно, наиболее прочны позиции именно третьей команды, а наиболее хрупки — той, что на верхушке.

У швейцарцев — сказочный финишный календарь в виде матчей с грузинами и гибралтарцами. Не допустив осечек в них, они в двойку точно попадут. Ирландцам же, в отличие от конкурентов, осталось сыграть не два матча, а всего один. И это домашняя встреча с датчанами, которые до нее, несомненно, разберутся со сборной Гибралтара, забрав три балла. То есть ирландскую команду ничья, видимо, не устроит.

Тем, кто переживает за сборную России, однако, нужно болеть против датчан. Именно с ними, тоже имеющими статус хозяина особенного, «распыленного» по 12 странам чемпионата Европы, российская команда попадает в группу в финальной части. Если датчане вдруг проскочат мимо первенства, то она точно сыграет все три матча группового раунда дома, в Санкт-Петербурге.

Группа E

В этой пятерке ситуация еще любопытнее. В ней погоню за путевками вообще ведут четыре команды — все, кроме азербайджанской. Более или менее надежным смотрится расклад разве что для хорватов. Финалистов чемпионата мира 2018 года на европейское первенство выведет ничья в единственном матче, который им еще нужно сыграть,— домашнем со словаками.

Вполне может прорваться не на первое, так на второе место идущая четвертой сборная Уэльса. У нее в календаре две встречи — в гостях с наскребшими до сих пор одно очко азербайджанцами, а также на своем поле — с венграми. А шести баллов, не исключено, валлийцами хватит с лихвой.

Группа F

Родриго, принесший испанцам голом в компенсированное время ничью — 1:1 — в выездном матче со шведами, принес своей команде и путевку на европейское первенство. За вторую формально сражаются три команды. Но перспективы норвежской следует признать призрачными. Ее отставание от шведской сборной составляет четыре очка, от румынской — три. И тому, и другому оппоненту норвежцы уступают по результатам личных встреч — во всех были зафиксированы ничьи, но норвежские футболисты забили меньше голов в гостях. Скорее всего, им не поможет даже благоприятный календарь — из матчей против мальтийцев и фарерцев. А в стычке сборных Швеции и Румынии все может решить ближайший тур. В нем они сыграют друг с другом на поле румынской команды, нуждающейся в выигрыше.

Группа G

Редкая группа почти без вопросов. Сборная Польши — уже на чемпионате Европы, сборная Австрии, опережающая македонцев на пять очков, лишиться участия в нем может, только если очень постарается и потерпит два поражения подряд. Она сыграет с македонской командой дома, а затем с латвийцами в гостях.

Группа H

Удивительно, но чемпионы мира французы в данный момент находятся на второй позиции, уступая туркам по дополнительным показателям при равенстве очков. Впрочем, без них, как и без турецкой сборной, чемпионат Европы не обойдется. Дистанция между лидерским тандемом и исландцами — четыре очка. Сборной Франции еще играть с албанцами и окончательно утратившими остатки былой стойкости и кусачести молдаванами, а сборной Турции — после исландской команды — с щедро дарящими очки «карликами» из Андорры. У островитян, влюбивших в себя публику самоотверженной игрой на чемпионате Европы 2016 года и чемпионате мира 2018-го, таким образом, надежда на play-off.

Группа I

Тут все совсем просто. Две путевки на чемпионат Европы добыли сборные Бельгии и России, которые разыграют первое место в группе. Самое забавное, что, строго говоря, провалившиеся в цикле шотландцы входят в число команд, гарантировавших себе попытку пролезть на первенство через «черный вход» — play-off. Им повезло с нишей в Лиге наций — третьей по рангу. В ней они в своей группе победили.

Группа J

Сборная Италии повторять историю с российским чемпионатом мира, который она пропустила, опростоволосившись в квалификации, не захотела. Квалификацию к чемпионату европейскому итальянцы отработали замечательно, выиграв все восемь матчей и получив заслуженную путевку. Вторую явно получат никогда не ассоциировавшиеся с футбольной элитой финны, чей взлет — безусловная сенсация цикла. На пять побед у них сейчас три поражения, два из них — от итальянцев. А финский запас прочности представляется громадным — пять очков отрыва от армян и боснийцев. Право сыграть на чемпионате Европы сборная Финляндии, судя по всему, завоюет даже досрочно. Для этого ей надо одолеть в девятом матче отбора дома лихтенштейнцев. С задачками такого уровня финны без проблем справлялись и раньше, когда ни о каком взлете и не мечтали, десятилетиями соглашаясь на роль ничем не примечательного середнячка без амбиций.

Алексей Доспехов