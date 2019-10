Сборная Англии провела встречу с расизмом

Проблема борьбы с расизмом, и так чрезвычайно актуальная для мирового футбола, прибрела колоссальную остроту после громкого инцидента в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года, в котором сборная Болгарии принимала английскую команду. Софийская встреча дважды прерывалась после жалоб английских игроков на расистские оскорбления со стороны болельщиков хозяев и оказалась под угрозой срыва. После нее президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов ушел в отставку под давлением премьер-министра страны Бойко Борисова, а занимающиеся мониторингом дискриминационных явлений организации указали на неэффективность мер Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), принимаемых для его искоренения. Их можно понять: инцидент в Софии — второй за год, в котором жертвами были игроки сборной Англии, а болгарская команда уже находилась под санкциями, связанными с оскорблениями расистского толка.

В матче, который состоялся в Софии, сборная Англии, лидер группы A, разгромила болгарскую команду со счетом 6:0, и эта победа вплотную приблизила ее к завоеванию путевки на чемпионат Европы 2020 года. Однако все ведущие британские медиаресурсы, рассказывая об игре, делали акцент отнюдь не на спортивной составляющей. В центральное событие дня в футболе она превратилась по совсем иной причине.

Уже в первом тайме все обозреватели, находившиеся на стадионе «Васил Левский», заметили, что почти всякий раз, когда мяча касается кто-то из темнокожих футболистов сборной Англии, например Рахим Стерлинг или Тайрон Мингс, с трибун раздается свист или обезьянье уханье. В конце концов Мингс не выдержал и воспользовался правом, данным ему выпущенной еще десять лет назад инструкцией UEFA, регламентирующей действия игроков в том случае, если они подвергаются расистским оскорблениям. Защитник попросил капитана сборной Гарри Кейна уведомить о поведении трибун арбитра Ивана Бебека. Бебек, выслушав Кейна, также поступил в соответствии с инструкцией — прервал игру на 28-й минуте, дав возможность диктору арены объявить о недопустимости расизма на спортивных состязаниях и предупредить фанатов, что матч может остаться недоигранным.

Это не помогло. Уже перед перерывом матч снова пришлось останавливать.

Поведение трибун нисколько не изменилось, а BBC Radio 5 Live информировало о том, что некоторые болельщики адресуют участникам матча жесты, «похожие на нацистское приветствие».

Во время паузы камеры выхватили одетых в черные худи с закрывающими лица банданами болельщиков, которые покидали стадион.

В этой ситуации, согласно инструкции UEFA, Иван Бебек уже имел возможность увести футболистов с поля до того момента, когда порядок будет восстановлен, или вообще прекратить игру. Однако после его совещания с главным тренером англичан Гаретом Саутгейтом она была продолжена. А после окончания тайма у выхода с поля перед трибуной с болгарскими фанатами остановился капитан хозяев Ивелин Попов. Выступающий за «Ростов» футболист позже подтвердил, что убеждал их прекратить оскорблять соперников.

«Мы все страдаем из-за такого поведения. Вы думаете, что иностранные игроки после того, что произошло сегодня вечером, захотят выступать в Болгарии?» — сказал Попов.

Еще один разговор, как сообщают английские источники, состоялся в гостевой раздевалке. Гарет Саутгейт и его футболисты дискутировали насчет того, стоит ли им воспользоваться опцией UEFA и в свете слишком явного характера оскорблений отказаться от возвращения на поле. Но они вернулись, и второй тайм прошел относительно спокойно.

Перцу этой истории добавили высказывания представителей болгарской сборной на послематчевой пресс-конференции и в микст-зоне. Голкипер Пламен Илиев говорил о том, что, на его взгляд, поклонники хозяев «вели себя хорошо», а реакция оппонентов на них была «неадекватной», наставник команды Красимир Балаков — о том, что не слышал расистских кричалок.

Однако быстро стало ясно, что облеченные властью соотечественники их мнение не разделяют. Это подтвердило заявление премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. В нем он обратился к главе Болгарского футбольного союза Бориславу Михайлову, призвав того уволиться и назвав случившееся «неприемлемым» для «одной из самых толерантных стран в мире», которая не должна «ассоциироваться с расизмом и ксенофобией». Во вторник Михайлов выполнил указание первого лица государства, объяснив свою отставку «напряженностью, которая наносит ущерб всему болгарскому футболу». А вскоре сотрудники Болгарского футбольного союза рассказывали Reuters о том, что полиция устроила обыски в его штаб-квартире.

Ясно и то, что с беспрецедентным давлением в связи с инцидентом столкнется UEFA. В структуру с требованием провести тщательное расследование инцидента уже обратилась не только Футбольная ассоциация Англии (FA), но и правительство Великобритании. В распространенном заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона инцидент охарактеризован как «гнусный», такой, которому «не может быть места ни в футболе, ни где-либо еще».

Колоссальное внимание скандалу уделили и две антидискриминационные организации. Исполнительный директор Fare Пиара Повар, которого цитируют BBC и The Guardian, рассказал, что сотрудники структуры передадут в UEFA, который объявил, что ждет отчета от своего дисциплинарного комитета, собранные ими во время матча «свидетельства» нарушений, а исполнительный директор Kick it Out Ройзин Вуд настаивала на «серьезных шагах» по мотивам софийского матча. В ее заявлении также отмечается, что головной континентальной футбольной структуре до сих пор не удалось выработать «эффективные меры», чтобы положить конец проявлениям расизма.

С этим утверждением действительно сложно спорить. Та же Kick it Out в своем июльском исследовании зафиксировала факт резкого обострения проблемы футбольного расизма в последнее время, несмотря на жесткую риторику футбольных функционеров. Она характерна для многих европейских лиг.

Рассуждая же о болгарском инциденте, нужно иметь в виду два нюанса, формирующих его бэкграунд.

Не так давно — в конце марта — сборная Англии уже была жертвой громкого скандала, имеющего отношение к расизму. Во время отборочного матча, который она играла в Черногории, местные болельщики неоднократно прибегали к оскорбительным выкрикам (прежде всего обезьяньему уханью) в адрес темнокожих футболистов гостей — Рахима Стерлинга, Каллума Хадсона-Одои и Дэнни Роуза. Тогда, невзирая на требования как можно серьезнее наказать хозяев со стороны как FA, так и независимых экспертов, сборная Черногории отделалась довольно легким наказанием. UEFA наложил на футбольную федерацию страны штраф в размере €20 тыс., а еще наказал национальную команду проведением игры при пустых трибунах.

Второй нюанс заключается в том, что на самом деле в этом матче сборная Болгарии уже играла, находясь под санкциями. В решение о закрытии секции стадиона на домашней игре вылились оскорбления расистского толка во время ее матча с косовской командой в июне. При этом формально регламент UEFA предусматривает за повторное нарушение далеко не смертельное наказание — матч без зрителей и штраф в размере €50 тыс.

Впрочем, президент UEFA Александр Чеферин, кажется, очень не хочет, чтобы его организацию позиционировали как единственного виновника вспышки расизма. В его заявлении во вторник отмечается, что UEFA «стремится делать все возможное для искоренения этой болезни из футбола» и что его санкции являются «одними из самых жестких в спорте». Но, по мнению Александра Чеферина, «футбольные ассоциации сами не могут решить проблему — правительства должны делать больше в этой области».

Алексей Доспехов