В Турции арестовали 24 человека, критиковавших в соцсетях операцию в Сирии

По данным турецкого полуофициального информационного агентства Anadolu, в Турции были арестованы 24 человека, «распространявших в интернете дезинформацию» о военной операции турецкой армии на севере Сирии. Агентство ссылается на собственные источники в турецких спецслужбах.

В целом же с прошлой недели были задержаны 186 человек «за распространение в интернете порочащей информации в отношении операции “Источник мира” и за поддержку террористических группировок».

Сообщается, что с момента начала военной операции 9 октября турецкие спецслужбы провели расследование и выяснили, что около 840 человек разместили в соцсетях посты, подпадающие под уголовную ответственность, при этом 62 аккаунта из всех размещавших посты расположены за рубежом: в Германии, Франции и Англии.

Anadolu отметило, что, «координируя свои действия с Министерством внутренних дел, специальные подразделения по обеспечению безопасности круглосуточно наблюдают за интернет-аккаунтами, чтобы принимать меры против угроз, направленных против целостности Турции, конституционного порядка и национальной безопасности».

Евгений Хвостик