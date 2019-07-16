Перелетный Госплан

Очередное заседание президиума совета по нацпроектам в открытой части вчера было посвящено двум темам — сложностям строительства в рамках всех нацпроектов и проблемам предложения труда для них. Кроме того, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о дальнейшем переносе управленческих полномочий от президиума к проектным комитетам конкретных нацпроектов — этот процесс начался весной 2019 года. Необходимость сверхдетального обсуждения нацпроектов президиумом, вероятно, говорит о системных проблемах при их создании: так, на рынке труда за год реализации нацпроектов ничего принципиально не изменилось.

Напомним, основной управленческой идеей нацпроектов была передача части полномочий правительственных структур, типично «проектных», в проектные комитеты 12 нацпроектов и федеральной инвестпрограммы и в подразделения, реализующие конкретные федеральные проекты. Предполагается, что в этой схеме «процессная» деятельность останется частью стандартной работы Белого дома, а в рамках «проектной» деятельности на президиум совета по нацпроектам будут переданы вопросы общей координации — учитывая, что в основном президиум состоит из представителей правительства и губернаторов, эта часть работы предполагалась поначалу достаточно рутинной.

Вчерашнее заседание, впрочем, продемонстрировало, что в существенно огосударствленной экономике такое разделение труда внутри правительства приводит к незадокументированным особенностям: вчера совету, исходя из объявленной Дмитрием Медведевым повестки, предлагалось обсуждать, например, «схемы доставки ресурсов до стройплощадок» — это важно, пояснил премьер-министр, «транспортная составляющая играет чуть ли не ключевую роль в ценообразовании на стройматериалы». Также предметом обсуждения на президиуме совета были «предложения по организации битумных хранилищ» для дорожного строительства, «потребности по щебню с учетом пикового спроса» и выработка мер, которые в условиях роста госфинансирования строек не приводили бы к росту цен. Напомним, схожие по подробностям темы обсуждались на совещании у Дмитрия Медведева и в Ставрополе в пятницу — с одной стороны, оно было правительственным (докладчик — глава Минстроя Владимир Якушев), с другой — посвящено в основном нацпроекту по жилью.

Вчера «строительная» тематика была формально шире, речь шла о большей части нацпроектов: их инвестиционная составляющая в значительной части состоит из строительных проектов с федеральным или федерально-региональным финансированием — как, например, в нацпроектах по образованию, культуре и здравоохранению. Тем не менее сложно сказать, какие проблемы с планированием требуют обсуждения с участием приглашенных представителей Минздрава и Минпросвещения, а также министров культуры, труда и ФАС вопросов ценообразования на битум и щебень. Очевидно, что стремление максимального планирования будущих расходов при достаточно произвольном определении целей нацпроектов заставляет президиум совета периодически превращаться в ситуационно собираемый аналог Госплана. И речь не идет о нерыночной среде: подавляющее большинство строек в рамках нацпроектов ведут частные компании по контрактам с госструктурами — стремление максимально сгладить их риски демонстрирует скорее дефицит прямой конкуренции на этом рынке при высоких рисках коррупции.

Вторая проблема, обсуждавшаяся президиумом, более системна: «Надо рассчитать потребность в трудовых ресурсах, для того чтобы реализовать национальные проекты по каждому региону»,— заявил премьер-министр (министры труда Максим Топилин и экономики Максим Орешкин присутствовали на совещании). Речь идет о дефиците строителей инфраструктурных строек. Это вполне предсказуемая проблема нацпроектов, которые почти не просчитывались с точки зрения предложения рабочей силы — неожиданных изменений в уровнях безработицы в РФ за 2018–2019 годы не было, и ее, в отличие от проблем ценообразования на стройматериалы, проектные комитеты (вчера объявлено о новом расширении полномочий комитетов, новые полномочия не объявлены) решать явно не могут.

Впрочем, в целом проектный подход правительство вполне устраивает. На прошлом заседании правительства объявлено, напомним, о сокращении федеральных целевых программ (ФЦП) с 20 в 2019 году до восьми в 2021-м и общего финансирования ФЦП за эти годы вдвое: очевидно, Белый дом не намерен открывать новые ФЦП и продлевать старые, несмотря на многочисленные предложения ведомств. Прежние ФЦП решено «упаковывать» в госпрограммы (которые, в свою очередь, в основном согласуются с нацпроектами), а схему их финансирования правительство намерено с 2020 года поменять.

Дмитрий Бутрин