«Метрострой» не смог взыскать со Смольного доплату за допработы на «Газпром Арене»

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил требование компании «Метрострой» к Смольному, в котором подрядчик пытался отсудить более чем 1 млрд рублей в качестве платы за дополнительные работы на «Газпром Арене». Они не были включены в контракты. Ранее компании удалось отсудить у городских властей около 550 млн рублей, в остальной части требований Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти истцу в июле отказал.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда, сообщает ТАСС.

Стадион «Газпром Арена» на Крестовском острове строили почти 10 лет. За время возведения объекта сменилось несколько подрядчиков, завершением арены занимался «Метрострой».