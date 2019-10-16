«Очень важно оставаться прозрачным во всем и для всех»

Впервые российский брокер «Фридом Финанс» получил листинг на престижной площадке NASDAQ. Как этого удалось достичь и что это значит для клиентов? Об этом в программе «Цели и средства» рассказал генеральный директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

— «Фридом Финанс» — первый российский брокер, который получил листинг на престижной площадке NASDAQ. Почему NASDAQ? Почему сейчас?

— На самом деле это достаточно большая стратегическая цель, к которой мы шли много лет. Процесс подготовки, предварительные аудиты, планы по структурированию мы начали, наверное, лет пять назад, то есть он был для нас очень долгий, и сейчас он пришел к своему логическому завершению.

— Комиссия по ценным бумагам и биржам каждый раз говорила: «Ага, русская фирма, давайте-ка мы еще раз вас проверим»?

— Как мы понимаем, да, в существенной мере мы прошли через беспрецедентное количество процедур и запросов. Я очень счастлив, что нам удалось на все запросы надлежащим образом ответить, потому что наша география, наш регион вызывают у них по определению достаточно много вопросов.

— Объясните суть этого шага: что вы как компания получаете теперь от уже совершившегося листинга на бирже высоких технологий NASDAQ?

— Безусловно, с одной стороны, это доступ к американскому капиталу, к тому капиталу, который вообще можно привлечь на американском публичном рынке. Мы в рамках подготовки определенных шагов, которые делали на этом пути, привлекли около $40 млн, разместив там два private placement, еще до того, как, собственно, наш листинг случился – почти два года назад это было сделано. И это само по себе уже дало нам достаточно хорошее топливо для роста за последнее время, позволило нам сделать много важных для нас вещей. В дальнейшем, во-первых, мы получаем некий знак качества относительно наших стандартов корпоративного управления, прозрачности нашей финансовой отчетности, стандартов раскрытия информации, многих других вещей, которые в финансовом бизнесе очень важны. С другой стороны - привлечение как долгового, так и акционерного капитала, если у нас появятся какие-то интересные цели или новые проекты. Мы, по сути, всегда теперь имеем возможность нанять банки, выйти на площадку и привлечь средства, отталкиваясь, грубо говоря, от своей уже публичной истории в США. На самом деле главный бенефит от присутствия на бирже – это не только тот первичный капитал, который ты привлекаешь, просто проводя IPO. Но и возможность легче размещать свои облигации свои, легче выходить на любые другие рынки и площадки, на самом американском рынке делать вторичное размещение ценных бумаг, которые зачастую незаметны для подавляющего большинства игроков на рынке, но позволяют компании при необходимости привлечь существенные деньги.

— Путь, о котором вы говорите, занял пять лет – это очень серьезный отрезок времени. Что пришлось преодолеть, с какими трудностями вы столкнулись? С какими трудностями придется столкнуться тем, кто пойдет по такому же пути? К чему нужно быть готовым?

— Первое, что нужно сделать, - суметь все активы собрать в один холдинг. Разрозненные компании, связанные через одного акционера, нам пришлось, грубо говоря, сделать дочками холдинга и юридически в одну кучу собрать.

— Это непосредственное требование регуляторов?

— На рынок ты выводишь какую-то одну компанию все-таки, а у нее дальше есть дочерние подразделения в разных странах, в разных юрисдикциях, соответственно, надо было все разрешения получить, чтобы поменять структуру владения этими активами. Ты же не можешь десять компаний на биржу вывести, все равно выводишь какой-то один холдинг, который всеми твоими бизнесами управляет. Соответственно, вся отчетность компаний, которые находятся на Кипре, в России, в Казахстане, в Украине, в Узбекистане, должна быть сделана по стандартам US GAAP. Ты эту отчетность должен уметь собирать достаточно быстро. У нас 40 дней на годовой отчет сейчас по текущим требованиям комиссии по ценным бумагам после закрытия финансового года. Это достаточно сжатые сроки, которые мы должны соблюдать каждый квартал, у нас должны быть очень хорошо автоматизированы бухгалтерские системы везде. И самое главное – весь твой бизнес должен предусматривать абсолютно прозрачное извлечение доходов для всех: ты должен научиться платить все налоги во всех юрисдикциях и выплачивать все доходы в виде дивидендов. Требование прозрачности очень важное. По сути, публичная компания всегда гораздо больший и лучший налогоплательщик. Она очень заинтересована быть прибыльной, в конечном счете.

— Биржа высоких технологий поневоле воспринимается как площадка для высокотехнологичных компаний. А мы с вами говорим о брокерской компании, которая не связана с тем же направлением бизнеса, что и, например, Twitter и Facebook.

— Я как раз пример приводил, что высокотехнологичные компании зачастую сейчас довольно равномерно распределяются между Нью-йоркской фондовой биржей и NASDAQ, а NASDAQ листингует далеко не только высокотехнологичные компании. Это одна из двух ведущих площадок, которая сейчас претендует на все топовые листинги. Поэтому ее специализации на этом больше нет, причем уже достаточно долго. По сложности прохождения процедур Нью-йоркская фондовая биржа и NASDAQ примерно схожи с точки зрения стандартов, признания, регуляторики, всего остального. Наши консультанты посоветовали нам сделать выбор в пользу NASDAQ, в том числе исходя из некоего нашего предварительного общения с площадками. В общем, я не могу сказать, что есть какая-то принципиальная разница между площадками. Нельзя сказать, что на NASDAQ было пройти для нас проще, чем на Нью-йоркскую фондовую биржу. Особенно учитывая срок, который они взяли на все дополнительные проверки, я так понимаю, что было бы, как минимум, без разницы. Это во многом дело вкуса и чисто маркетинговая разница. Хочешь ты, чтобы твой логотип появился на Таймс-сквер или на Уолл-стрит.

— Невольный вопрос: что дальше? Вы листинг получили, вы теперь первая российская компания, которая имеет листинг на NASDAQ. Амбициозные цели на этом не закончились?

— У нас все только начинается. Одна, наверное, из прелестей Соединенных Штатов в том, что у тебя одно и то же должно быть и для клиентов, и для регулирующих органов. И вот это принципиально важно. Когда ты выходишь на такие площадки, то очень, очень, очень важно оставаться прозрачным во всем и для всех. Ведь главная моя цель, как главного исполнительного директора компании, как у любого главного исполнительного директора любой публичной компании, в конечном счете делать так, чтобы его акционеры были довольны и хотели его избрать на следующий срок. Поэтому мы будем делать все от нас зависящее, в том числе и продолжать совершенствовать наш бизнес во всех регионах нашего присутствия. Мы будем все равно смотреть и изучать возможности для поглощения наших конкурентов там, где это пойдет нам на пользу, и там, где это даст эффект нашей финансовой отчетности. И мы будем смотреть внимательно на те истории и возможности, которые нам может дать выход в какие-то другие регионы.