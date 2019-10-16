Минтранс: Метро в Петербурге убыточно

Метро в Петербурге убыточно. Об этом заявил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

По его словам, метрополитен операционно не убыточен только в Москве. Вложение средств в строительство метрополитена затратно, «никакой город или регион, кроме одного это дело не тянет. В Санкт-Петербурге планы менее амбициозные, чем у Москвы, но даже у них операционно оно убыточно», — цитирует слова господина Алафинова «Интерфакс».

Напомним, что в будущем году петербургские власти намерены направить из бюджета на проектирование новых станций метро 1 млрд рублей, в два раза больше, чем составляли расходы в 2017 году. В 2020 году должно завершится проектирование 17 новых станций метрополитена.